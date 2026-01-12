Hà Nội

Khởi tố đối tượng đăng tải hàng ngàn video đồi trụy lên mạng

Sau khi lập tài khoản "Telegram Thamlang9999", đối tượng P.P.L (SN 1982) đã đăng hàng ngàn hình ảnh, video đồi trụy.

Hạo Nhiên

Ngày 12/01, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với P.P.L.(sinh năm 1982, trú tại TP HCM) về hành vi Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy

Theo thông tin ban đầu, qua công tác nắm tình hình và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Hà Tĩnh) phát hiện các hội nhóm, kênh Telegram chuyên đăng tải các nội dung khiêu dâm, đồi trụy với số lượng thành viên lớn.

Sau quá trình xác minh, cơ quan Công an xác định chủ tài khoản “Thamlang9999”, đối tượng điều hành hệ thống này là P.P.L.

6964b8536d778-6998-7926.jpg
Công an tỉnh Hà Tĩnh quyết liệt đấu tranh với các loại tội phạm trên không gian mạng.

Tại cơ quan điều tra, L. khai nhận từ cuối năm 2024, đối tượng đã lập tài khoản Telegram nêu trên để bắt đầu thực hiện hành vi phạm pháp. Để nhanh chóng mở rộng, L. liên hệ mua lại các hội nhóm, kênh có sẵn lượng thành viên đông đảo.

Bằng cách tham gia vào các diễn đàn, hội nhóm "đen" trên mạng xã hội, L. thu thập hàng ngàn video, hình ảnh có nội dung khiêu dâm, đồi trụy về điện thoại cá nhân. Sau đó, đối tượng đăng tải lại lên các nhóm do mình quản lý nhằm thu hút người tham gia. Mục đích chính của L. không chỉ dừng lại ở việc phát tán văn hóa phẩm độc hại mà còn nhằm trục lợi bất chính.

Ngoài ra, L. còn xây dựng riêng kênh Telegram tập hợp những video có lượt xem cao nhất. Để tham gia và xem được nội dung trên kênh này, người dùng buộc phải chuyển 200.000 đồng vào tài khoản do L. chỉ định. Tính đến thời điểm bị phát hiện và bắt giữ, L. đang trực tiếp điều hành 8 nhóm Telegram với tổng cộng 61.654 thành viên; 24 kênh Telegram với hơn 185.164 lượt theo dõi.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh điều tra, làm rõ.

