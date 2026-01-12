Bắt đối tượng mua bán trái phép hơn 70 kg pháo ở Hà Tĩnh

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Phan Hữu Dương tại thôn Liên Hương, lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, thu giữ 32 bánh pháo hoa nổ loại 49 quả/bánh.

Ngày 12/01, thông tin từ Công an xã Yên Hòa (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa bắt một đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép pháo hoa nổ, thu giữ khoảng 70 kg pháo.

Theo thông tin ban đầu, ngày 10/1, Công an xã Yên Hòa phát hiện Phan Hữu Dương (SN 1975, trú tại thôn Liên Hương, xã Yên Hòa) có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động tàng trữ, mua bán pháo hoa nổ trái phép.

Ngay sau đó, lực lượng Công an đã tổ chức kiểm tra, bắt giữ đối tượng Phan Hữu Dương khi đang thực hiện hành vi vi phạm.

Đối tượng Phan Hữu Dương cùng tang vật bị bắt giữ.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Phan Hữu Dương tại thôn Liên Hương, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 32 bánh pháo hoa nổ loại 49 quả/bánh. Tổng trọng lượng số pháo thu giữ ước tính khoảng 70 kg.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Dương khai nhận số pháo trên được mua về để bán lại kiếm lời trong dịp cận Tết.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

