Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Bắt đối tượng mua bán trái phép hơn 70 kg pháo ở Hà Tĩnh

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Phan Hữu Dương tại thôn Liên Hương, lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, thu giữ 32 bánh pháo hoa nổ loại 49 quả/bánh.

Hạo Nhiên

Ngày 12/01, thông tin từ Công an xã Yên Hòa (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa bắt một đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép pháo hoa nổ, thu giữ khoảng 70 kg pháo.

Theo thông tin ban đầu, ngày 10/1, Công an xã Yên Hòa phát hiện Phan Hữu Dương (SN 1975, trú tại thôn Liên Hương, xã Yên Hòa) có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động tàng trữ, mua bán pháo hoa nổ trái phép.

Ngay sau đó, lực lượng Công an đã tổ chức kiểm tra, bắt giữ đối tượng Phan Hữu Dương khi đang thực hiện hành vi vi phạm.

6964c1eccd015.jpg
Đối tượng Phan Hữu Dương cùng tang vật bị bắt giữ.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Phan Hữu Dương tại thôn Liên Hương, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 32 bánh pháo hoa nổ loại 49 quả/bánh. Tổng trọng lượng số pháo thu giữ ước tính khoảng 70 kg.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Dương khai nhận số pháo trên được mua về để bán lại kiếm lời trong dịp cận Tết.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

>>> Xem thêm video Công an TP Hà Nội thu giữ 150 nghìn bao thuốc lá lậu.

(Nguồn: VTV)
#Pháo lậu #Công an #Hà Tĩnh #bắt giữ #Phan Hữu Dương #tàng trữ

Bài liên quan

Xã hội

Học sinh ở Nghệ An bí mật chế tạo pháo nổ, công an thu giữ số lượng khủng

Học sinh THCS ở Nghệ An bí mật chế tạo pháo nổ tại nhà, công an thu giữ 3.000 quả, cảnh báo nguy cơ tai nạn nghiêm trọng trước Tết.

Ngày 12/1, thông tin từ Công an xã Hợp Minh cho biết, đơn vị vừa phát hiện một học sinh THCS trên địa bàn đặt mua thuốc pháo và vỏ pháo trên mạng để chế tạo và bán pháo cho bạn học.

images2076491-3a2db646-c265-4902-896b-fd9598360478.jpg
Số pháo nổ bị thu giữ tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Xã hội

Triệt phá nhóm mua bán ma túy có 'hàng nóng' ở Quảng Trị

Đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy, 2 đối tượng L.Q.T. và H.M.T đã bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện, bắt giữ.

Ngày 12/1, thông tin từ Công an phường Nam Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

image.png
Hai đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới