Bắt giữ ‘trai xinh gái đẹp’ tổ chức sử dụng ma túy trong phòng trọ

Ngày 12/1, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Bắc Ninh) đã kịp thời phát hiện, bắt quả tang và xử lý nhóm đối tượng tổ chức sử dụng, mua bán trái phép chất ma túy tại phòng số 505 nhà trọ Minh Quyết, tổ dân phố Đồi Sóc (phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh).

Các đối tượng gồm, Lê Phương Anh (sinh năm 2005, trú tại phường Vũ Ninh, tỉnh Bắc Ninh), Nguyễn Thị Duyên (sinh năm 2000, trú tại Thanh Trì, thành phố Hà Nội), Linh Trường Vũ (sinh năm 2002, trú tại xã Tri Lễ, tỉnh Lạng Sơn), Nguyễn Văn Linh (sinh năm 2000, trú tại xã Yên Phúc, tỉnh Lạng Sơn).

Qua đấu tranh, Lê Phương Anh khai nhận đã mua ma túy của Lê Quang Thắng (sinh năm 1996, trú tại xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh). Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã triệu tập và tiếp nhận Lê Quang Thắng đến đầu thú và giao nộp số ma túy Ketamine cất giữ tại phòng ở chưa kịp tiêu thụ.

Tang vật thu giữ gồm 2,9279 gam ma túy loại Ketamine và một số đồ vật phục vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy. Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy 5 đối tượng đều dương tính với ma túy Ketamine.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Ngày 8/1, Công an tỉnh Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Bắc Ninh), đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Phương Anh, Nguyễn Thị Duyên, Linh Trường Vũ về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” theo Điều 255 Bộ luật Hình sự; tạm giữ hình sự Lê Quang Thắng về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” theo Điều 251 Bộ luật Hình sự.

Đối với Nguyễn Văn Linh, cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Cũng trong ngày 8/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bắc Ninh) ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý”, Khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với 3 bị can, gồm: Nguyễn Văn Vinh (sinh năm 1991), Đồng Xuân Mạnh (sinh năm 1988) và Nguyễn Văn Tình (sinh năm 1993), cùng trú tại thôn Xuân Biều, xã Xuân Cẩm, tỉnh Bắc Ninh, về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý”.

Hiện trường vụ án và các đối tượng Vinh, Tình, Mạnh (từ trái qua phải).

Trước đó, ngày 4/1, qua thông tin do lực lượng An ninh trật tự ở Cở sở thôn Xuân Biều (xã Xuân Cẩm, Bắc Ninh) cung cấp, Công an xã đã vận động các đối tượng gồm Nguyễn Văn Vinh, Nguyễn Văn Tình và Đồng Xuân Mạnh đến Công an xã Xuân Cẩm để đầu thú về hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Tại Cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận vào ngày 3/1 đã tổ chức cho Nguyễn Bá Hùng (sinh năm 1982), Nguyễn Văn Trường (sinh năm 1991), Nguyễn Văn Hoan (sinh năm 1992), Nguyễn Bá Tôn (sinh năm 1993), đều là người cùng thôn sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà của Nguyễn Văn Vinh.

Hiện tại, cả hai vụ án nêu trên đang được tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.