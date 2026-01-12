Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Bắt giữ ‘trai xinh gái đẹp’ tổ chức sử dụng ma túy trong phòng trọ

Công an tỉnh Bắc Ninh liên tục phát hiện, bắt quả tang và xử lý nhóm đối tượng tổ chức sử dụng, mua bán trái phép chất ma túy trong phòng trọ.

Khánh Hoài

Ngày 12/1, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Bắc Ninh) đã kịp thời phát hiện, bắt quả tang và xử lý nhóm đối tượng tổ chức sử dụng, mua bán trái phép chất ma túy tại phòng số 505 nhà trọ Minh Quyết, tổ dân phố Đồi Sóc (phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh).

Các đối tượng gồm, Lê Phương Anh (sinh năm 2005, trú tại phường Vũ Ninh, tỉnh Bắc Ninh), Nguyễn Thị Duyên (sinh năm 2000, trú tại Thanh Trì, thành phố Hà Nội), Linh Trường Vũ (sinh năm 2002, trú tại xã Tri Lễ, tỉnh Lạng Sơn), Nguyễn Văn Linh (sinh năm 2000, trú tại xã Yên Phúc, tỉnh Lạng Sơn).

Qua đấu tranh, Lê Phương Anh khai nhận đã mua ma túy của Lê Quang Thắng (sinh năm 1996, trú tại xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh). Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã triệu tập và tiếp nhận Lê Quang Thắng đến đầu thú và giao nộp số ma túy Ketamine cất giữ tại phòng ở chưa kịp tiêu thụ.

Tang vật thu giữ gồm 2,9279 gam ma túy loại Ketamine và một số đồ vật phục vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy. Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy 5 đối tượng đều dương tính với ma túy Ketamine.

cats-9977.jpg
Các đối tượng bị bắt giữ.

Ngày 8/1, Công an tỉnh Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Bắc Ninh), đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Phương Anh, Nguyễn Thị Duyên, Linh Trường Vũ về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” theo Điều 255 Bộ luật Hình sự; tạm giữ hình sự Lê Quang Thắng về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” theo Điều 251 Bộ luật Hình sự.

Đối với Nguyễn Văn Linh, cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Cũng trong ngày 8/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bắc Ninh) ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý”, Khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với 3 bị can, gồm: Nguyễn Văn Vinh (sinh năm 1991), Đồng Xuân Mạnh (sinh năm 1988) và Nguyễn Văn Tình (sinh năm 1993), cùng trú tại thôn Xuân Biều, xã Xuân Cẩm, tỉnh Bắc Ninh, về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý”.

cats-8069.jpg
Hiện trường vụ án và các đối tượng Vinh, Tình, Mạnh (từ trái qua phải).

Trước đó, ngày 4/1, qua thông tin do lực lượng An ninh trật tự ở Cở sở thôn Xuân Biều (xã Xuân Cẩm, Bắc Ninh) cung cấp, Công an xã đã vận động các đối tượng gồm Nguyễn Văn Vinh, Nguyễn Văn Tình và Đồng Xuân Mạnh đến Công an xã Xuân Cẩm để đầu thú về hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Tại Cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận vào ngày 3/1 đã tổ chức cho Nguyễn Bá Hùng (sinh năm 1982), Nguyễn Văn Trường (sinh năm 1991), Nguyễn Văn Hoan (sinh năm 1992), Nguyễn Bá Tôn (sinh năm 1993), đều là người cùng thôn sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà của Nguyễn Văn Vinh.

Hiện tại, cả hai vụ án nêu trên đang được tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

#Công an tỉnh Bắc Ninh #sử dụng ma túy trong phòng trọ #ma túy #ma túy #Bắc Ninh #tội phạm

Bài liên quan

Xã hội

Hà Nội bắt nhóm người lừa bán 'thuốc gia truyền' cho bệnh nhân

Các đối tượng tự xưng là người quen của bác sĩ, giới thiệu có 'thuốc gia truyền' chữa được bệnh nặng không cần phẫu thuật, rồi bán cho bệnh nhân.

Ngày 12/1, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an phường Cửa Nam (TP Hà Nội) đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Ngọc (39 tuổi), Nguyễn Thị Ngọ (70 tuổi, cùng trú tại tỉnh Thái Nguyên) và Nguyễn Thị Nguyệt (42 tuổi, trú tại tỉnh Bắc Ninh) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan Công an, hồi 16h ngày 9/1, đơn vị tiếp nhận đơn trình báo của ông L.H.N. (55 tuổi, trú tại tỉnh Bắc Ninh) về việc bị các đối tượng lừa đảo khi mua thuốc chữa bệnh tại khu vực số 19 phố Lê Thánh Tông, phường Cửa Nam. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Tổ phòng chống tội phạm Công an phường Cửa Nam đã làm rõ 3 đối tượng nêu trên.

Xem chi tiết

Xã hội

Bắc Ninh bắt giữ 2 tàu hút cát trái phép trên sông Lục Nam

Lực lượng chức năng phát hiện hai tàu khai thác cát không có giấy tờ phương tiện và giấy phép khai thác khoáng sản do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Ngày 12/1, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết, rạng sáng cùng ngày, Thủy đoàn I phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an tỉnh Bắc Ninh cùng Công an xã Cẩm Lý và Công an xã Nghĩa Phương đồng loạt kiểm tra, phát hiện, bắt giữ 02 phương tiện thủy đang thực hiện hành vi khai thác cát trái phép trên tuyến sông Lục Nam.

Cụ thể, vào hồi 00h20 ngày 12/01/2026, tại Km21+300 tuyến sông Lục Nam, đoạn qua địa phận xã Nghĩa Phương, tỉnh Bắc Ninh, Tổ công tác phát hiện, kiểm tra một tàu hút (vỏ xi măng) đang thực hiện hành vi hút cát từ lòng sông lên khoang chứa.

Xem chi tiết

Xã hội

Bắt đối tượng vận chuyển ma túy thuê qua ứng dụng Telegram

Nguyễn Văn Phong khai nhận vận chuyển 449,730 gam ma túy, loại Cocaine thuê cho một đối tượng qua ứng dụng Telegram.

Ngày 12/1, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, lúc 17h30 ngày 19/12/2025, tại khu vực tượng đài xã Hiệp Hòa (tỉnh Bắc Ninh), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Bắc Ninh) chủ trì, phối hợp cùng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an thành phố Hà Nội), Đội Kiểm soát Hải quan thuộc Chi cục Hải quan khu vực 1 và Công an xã Hiệp Hòa, phát hiện, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Phong (sinh năm 1989, nơi thường trú tại thôn 7, xã Lý Nhân, tỉnh Ninh Bình), đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 449,730gama túy, loại cocaine.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới