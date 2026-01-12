Dự án nâng cấp mở rộng đường 391 vẫn vướng giải phóng mặt bằng

Dự án nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 391 đoạn từ TP Hải Dương (cũ) đến trục Đông – Tây đang triển khai thực hiện song vẫn còn vướng GPMB ở một số địa phương.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 391 đoạn từ TP Hải Dương (cũ) đến đường trục Đông - Tây có chiều dài 13,8 km, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Tây Hải Phòng làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư 1.392,6 tỷ đồng đang được triển khai thi công.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 391 đoạn từ TP Hải Dương (cũ) đến đường trục Đông - Tây đang được triển khai thi công.

Dân còn băn khoăn về chính sách hỗ trợ, đền bù

Dự án đi qua địa bàn phường Tân Hưng và các xã Đại Sơn, Tân Kỳ, Tứ Kỳ, Chí Minh, Lạc Phượng (TP Hải Phòng) được kỳ vọng là công trình giao thông trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế – xã hội của địa phương và khu vực. Tuy nhiên, hiện dự án đang gặp vướng mắc trong công tác GPMB một số địa phương.

Thời gian qua, để phục vụ công tác GPMB dự án, UBND xã Chí Minh đã thành lập Hội đồng GPMB, hỗ trợ và tái định cư tiến hành kiểm đếm, đo đạc, xác định đơn giá hỗ trợ và triển khai các bước trong quy trình GPMB. Đồng thời, tổ chức cuộc họp triển khai công tác tuyên truyền, vận động các hộ gia đình trong diện GPMB phục vụ dự án. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng vẫn còn những khó khăn, vướng mắc trong tuyên truyền, vận động các hộ dân liên quan.

Theo tìm hiểu, dù đồng thuận với chủ trương triển khai dự án nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 391 song một số hộ dân còn băn khoăn về chính sách hỗ trợ, đền bù, đặc biệt là việc xác định nguồn gốc đất, thời điểm sử dụng đất và các quy định liên quan đến điều kiện được hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất.

Bày tỏ sự băn khoăn, một số hộ dân thôn Đồng Kênh, xã Chí Minh cho biết, họ là chủ sử dụng hợp pháp các thửa đất giáp đường 391 và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đồng thời cũng là những hộ dân chịu ảnh hưởng khi dự án được triển khai bởi vừa bị thu hồi đất, vừa phải tháo dỡ công trình xây dựng trên đất.

Tuy nhiên, một số hộ lại được chính quyền địa phương trả lời không thuộc diện được bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản trên đất, đồng thời tự tháo dỡ và chịu chi phí tháo dỡ công trình xây dựng trên phần đất bị thu hồi với lý do phần đất thu hồi thuộc đất hành lang an toàn giao thông nên không được bồi thường. Người dân cũng thắc mắc khi có những hộ dân có cùng nguồn gốc, tách ra từ cùng một thửa đất và chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lại được xét duyệt và đã bồi thường.

Ông Ngô Đức An, trú tại thôn Lâm Đồng, xã Chí Minh cho biết, ban đầu khi thực hiện GPMB dự án, gia đình ông được chính quyền địa phương và Ban GPMB trao đổi sẽ được đền bù 20m2 nhưng sau một thời gian, gia đình lại nhận được thông báo về việc không được hưởng hơn 20m2 bồi thường. Ông An mong khi thực hiện giải phóng mặt bằng, chính quyền địa phương cần cân nhắc kỹ các quy định, đảm bảo quyền lợi của người dân.

Ông Nguyễn Thế Huyền, người dân xã Chí Minh cho biết, diện tích đất gia đình ông có nguồn gốc trước năm 1980. Đáng chú ý, lần mở đường năm 2005, gia đình ông đã được bồi thường, nhưng lần nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 391 này gia đình ông bị thu hồi khoảng 35m2 mà không được bồi thường, hỗ trợ.

Chế độ, chính sách liên quan đến GPMB phải đồng bộ, thống nhất

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Cao Khương, Phó trưởng phòng Kinh tế xã Chí Minh cho biết, về cơ bản đa số các hộ dân đều đồng thuận. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp còn băn khoăn. Hiện chính quyền đang xử lý trả lời ý kiến của các hộ dân còn băn khoăn. Những hộ dân chưa đồng thuận thuộc đất theo Giấy chứng nhận là hành lang giao thông. Nếu các hộ dân không đồng ý, chính quyền địa phương sẽ đưa và diện giải tỏa.

Tại cuộc họp triển khai công tác tuyên truyền, vận động các hộ có đơn đề nghị Hội đồng GPMB xem xét hỗ trợ, đền bù khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 391 ngày 22/12/2025, ông Vũ Minh Thành Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Hội đồng GPMB xã Chí Minh nhấn mạnh, dự án nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 391 là công trình giao thông trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế – xã hội của địa phương và khu vực. Do đó, công tác giải phóng mặt bằng cần được thực hiện quyết liệt, đúng quy định của pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Chủ tịch Hội đồng GPMB xã Chí Minh yêu cầu Tổ tuyên truyền, vận động GPMB phối hợp chặt chẽ với các thôn rà soát kỹ từng trường hợp cụ thể, tập trung tuyên truyền, vận động các hộ gia đình đã có đơn đề nghị hỗ trợ, đền bù; kịp thời tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của người dân để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Đầu tháng 11/2025, trực tiếp kiểm tra tiến độ thi công dự án, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Ngọc Châu yêu cầu phường Tân Hưng tập trung hoàn thành GPMB đối với 37 hộ dân có đất ở; xã Chí Minh tổ chức xét duyệt nguồn gốc đất ở của 63 hộ dân; xã Lạc Phượng xét duyệt nguồn gốc đất ở của 18 hộ dân; xã Đại Sơn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các hộ dân có đất nằm trong hành lang dự án, phấn đấu hoàn thành toàn bộ công tác GPMB để bàn giao cho Chủ đầu tư và đơn vị thi công. Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng nhấn mạnh, các chế độ, chính sách liên quan đến công tác GPMB phải được thực hiện đồng bộ, thống nhất giữa các địa phương, bảo đảm đúng quy định.

Nhấn mạnh, đây là tuyến giao thông huyết mạch của khu vực, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng chỉ đạo, sau khi tiếp nhận mặt bằng, đơn vị thi công cần xây dựng kế hoạch thi công khoa học, huy động tối đa máy móc, thiết bị, nhân công và vật liệu để đẩy nhanh tiến độ. Trong quá trình thi công, phải phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và lực lượng công an thực hiện tốt công tác phân luồng, bảo đảm an toàn giao thông và vệ sinh môi trường trên tuyến. Đồng thời, cần tính toán phương án thi công hợp lý để rút ngắn tối đa tiến độ hoàn thành công trình.