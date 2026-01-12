Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Hải Phòng tăng cường kiểm soát thịt, sản phẩm từ thịt dịp Tết Nguyên đán 2026

Ban Chỉ đạo liên ngành An toàn thực phẩm TP Hải Phòng vừa yêu cầu tăng cường kiểm soát thịt và sản phẩm từ thịt trong dịp Tết Nguyên đán 2026.

Hải Ninh

Ban Chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm thành phố Hải Phòng vừa ban hành văn bản số 407 yêu cầu các Sở, ngành, địa phương tăng cường công tác phối hợp, kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố.

6666555.jpg
Ảnh minh họa.

Việc này nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các nguy cơ mất an toàn thực phẩm đối với thịt và các sản phẩm từ thịt trong dịp Tết Nguyên đán 2026.

Theo đó, Ban Chỉ đạo yêu cầu các Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Y tế tăng cường công tác phối hợp bảo đảm an toàn thực phẩm; chủ động thành lập các Đoàn kiểm tra liên ngành, tập trung kiểm tra các cơ sở giết mổ tập trung, giết mổ nhỏ lẻ, cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thịt và các sản phẩm từ thịt. Nội dung kiểm tra chú trọng việc phát hiện sớm nguy cơ mất an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguy cơ sản phẩm thực phẩm nhiễm virus dịch tả lợn châu Phi (ASFV).

Các Đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm thành phố trong đợt cao điểm Tết Nguyên đán 2026 tăng cường kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm đối với các mặt hàng thịt và sản phẩm từ thịt nhằm chủ động phát hiện thực phẩm nhiễm ASFV, góp phần bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

Cùng với đó, UBND các xã, phường, đặc khu có trách nhiệm thành lập Đoàn kiểm tra, tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm tại các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, chợ dân sinh, chợ cóc, các cơ sở sơ chế, chế biến nhỏ lẻ thịt và các sản phẩm từ thịt.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức an toàn thực phẩm, hướng dẫn người dân sử dụng thực phẩm an toàn, có nguồn gốc rõ ràng, thực hiện “ăn chín, uống sôi”.

Trong quá trình kiểm tra, khi phát hiện các cơ sở vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, các Đoàn kiểm tra phải xử lý kịp thời, nghiêm minh và triệt để theo đúng quy định của pháp luật, nhằm phòng ngừa ngộ độc thực phẩm và bảo đảm an toàn sức khỏe cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán 2026.

Vừa qua, vụ việc Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (tại Hải Phòng) bị phát hiện thu mua và đưa vào kho hơn 120 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi đã gây lo ngại trong dư luận.

Mặc dù vụ việc đã được các cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật và toàn bộ số thịt lợn không bảo đảm an toàn thực phẩm đã được tiêu hủy, song thực tế cho thấy công tác kiểm soát an toàn thực phẩm đối với thịt và các sản phẩm từ thịt vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, đòi hỏi phải tiếp tục được tăng cường, siết chặt.

Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán 2026, khi nhu cầu tiêu dùng thịt và các sản phẩm từ thịt của người dân tăng cao, việc chủ động kiểm soát chất lượng, nguồn gốc thực phẩm, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm là yêu cầu cấp thiết, nhằm bảo đảm sức khỏe nhân dân và ổn định thị trường tiêu dùng.

#an toàn thực phẩm #Hải Phòng #Tết Nguyên đán #kiểm tra thịt #ASFV

Bài liên quan

Xã hội

Dùng chân điều khiển xe máy điện, nam sinh ở Hải Phòng bị xử lý

Công an xã Tiên Lãng, TP Hải Phòng vừa xử lý một học sinh dùng chân điều khiển xe máy điện trên tuyến đường thuộc địa bàn xã Tiên Lãng.

Ngày 12/1, Công an TP Hải Phòng cho biết, Công an xã Tiên Lãng đã phát hiện trên mạng xã hội một đoạn video ghi lại hành vi vi phạm giao thông nguy hiểm của một thanh niên dùng chân điều khiển xe máy điện trên tuyến đường thuộc địa bàn xã Tiên Lãng.

capture-935.png
Lê Minh Sơn điều khiển xe máy điện bằng chân.
Xem chi tiết

Xã hội

Dự án nâng cấp mở rộng đường 391 vẫn vướng giải phóng mặt bằng

Dự án nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 391 đoạn từ TP Hải Dương (cũ) đến trục Đông – Tây đang triển khai thực hiện song vẫn còn vướng GPMB ở một số địa phương.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 391 đoạn từ TP Hải Dương (cũ) đến đường trục Đông - Tây có chiều dài 13,8 km, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Tây Hải Phòng làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư 1.392,6 tỷ đồng đang được triển khai thi công.

7776.jpg
Dự án nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 391 đoạn từ TP Hải Dương (cũ) đến đường trục Đông - Tây đang được triển khai thi công.
Xem chi tiết

Xã hội

Cơ quan nào chịu trách nhiệm vụ Công ty Đồ hộp Hạ Long?

Đề cập vụ Đồ hộp Hạ Long sử dụng thịt lợn nhiễm bệnh, Chủ nhiệm Ủy ban KH,CN&MT Nguyễn Thanh Hải đề nghị làm rõ đầu mối quản lý Nhà nước là cơ quan nào?

Sáng 12/1, tại phiên họp thứ 53, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 12/2025.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình cho biết, cử tri và Nhân dân tiếp tục bày tỏ tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng trong việc đưa đất nước phát triển, thực hiện thắng lợi các mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, hùng cường, thịnh vượng vào năm 2045.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới