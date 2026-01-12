Hải Phòng tăng cường kiểm soát thịt, sản phẩm từ thịt dịp Tết Nguyên đán 2026

Ban Chỉ đạo liên ngành An toàn thực phẩm TP Hải Phòng vừa yêu cầu tăng cường kiểm soát thịt và sản phẩm từ thịt trong dịp Tết Nguyên đán 2026.

Ban Chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm thành phố Hải Phòng vừa ban hành văn bản số 407 yêu cầu các Sở, ngành, địa phương tăng cường công tác phối hợp, kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố.

Ảnh minh họa.

Việc này nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các nguy cơ mất an toàn thực phẩm đối với thịt và các sản phẩm từ thịt trong dịp Tết Nguyên đán 2026.

Theo đó, Ban Chỉ đạo yêu cầu các Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Y tế tăng cường công tác phối hợp bảo đảm an toàn thực phẩm; chủ động thành lập các Đoàn kiểm tra liên ngành, tập trung kiểm tra các cơ sở giết mổ tập trung, giết mổ nhỏ lẻ, cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thịt và các sản phẩm từ thịt. Nội dung kiểm tra chú trọng việc phát hiện sớm nguy cơ mất an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguy cơ sản phẩm thực phẩm nhiễm virus dịch tả lợn châu Phi (ASFV).

Các Đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm thành phố trong đợt cao điểm Tết Nguyên đán 2026 tăng cường kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm đối với các mặt hàng thịt và sản phẩm từ thịt nhằm chủ động phát hiện thực phẩm nhiễm ASFV, góp phần bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

Cùng với đó, UBND các xã, phường, đặc khu có trách nhiệm thành lập Đoàn kiểm tra, tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm tại các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, chợ dân sinh, chợ cóc, các cơ sở sơ chế, chế biến nhỏ lẻ thịt và các sản phẩm từ thịt.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức an toàn thực phẩm, hướng dẫn người dân sử dụng thực phẩm an toàn, có nguồn gốc rõ ràng, thực hiện “ăn chín, uống sôi”.

Trong quá trình kiểm tra, khi phát hiện các cơ sở vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, các Đoàn kiểm tra phải xử lý kịp thời, nghiêm minh và triệt để theo đúng quy định của pháp luật, nhằm phòng ngừa ngộ độc thực phẩm và bảo đảm an toàn sức khỏe cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán 2026.

Vừa qua, vụ việc Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (tại Hải Phòng) bị phát hiện thu mua và đưa vào kho hơn 120 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi đã gây lo ngại trong dư luận.

Mặc dù vụ việc đã được các cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật và toàn bộ số thịt lợn không bảo đảm an toàn thực phẩm đã được tiêu hủy, song thực tế cho thấy công tác kiểm soát an toàn thực phẩm đối với thịt và các sản phẩm từ thịt vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, đòi hỏi phải tiếp tục được tăng cường, siết chặt.

Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán 2026, khi nhu cầu tiêu dùng thịt và các sản phẩm từ thịt của người dân tăng cao, việc chủ động kiểm soát chất lượng, nguồn gốc thực phẩm, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm là yêu cầu cấp thiết, nhằm bảo đảm sức khỏe nhân dân và ổn định thị trường tiêu dùng.