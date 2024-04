Giá xăng hôm nay 2/4: Tăng giảm trái chiều?

Bảng giá xăng dầu hôm nay 2/4 sẽ được Báo Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục trong các bản tin thị trường. Để cập nhật nhanh nhất thông tin giá xăng dầu hôm nay, quý vị độc giả vui lòng bấm F5. BTV cập nhật liên tục.



Giá xăng dầu trong nước ngày 1/4

Trước đó, trong bản tin giá xăng ngày 1/4 bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường khảo sát lúc 9h00 ngày 1/4/2024 như sau:

Xăng/dầu Thay đổi Giá không cao hơn Xăng E5RON92 + 406 đồng/lít 23.625 đồng/lít Xăng RON95-III + 532 đồng/lít 24.816 đồng/lít Dầu diesel 0.05S - 321 đồng/lít 20.693 đồng/lít Dầu hỏa - 387 đồng/lít 20.879 đồng/lít Dầu mazut 180CST 3.5S + 46 đồng/kg 17.145 đồng/kg

Mức giá này có hiệu lực từ 15h00 ngày 28/2/2024. Tính từ đầu năm 2024 đến nay, giá xăng đã có 13 đợt điều chỉnh, trong đó có 8 đợt tăng, 5 đợt giảm và 0 đợt giữ nguyên.

Giá xăng dầu thế giới

Bảng giá xăng dầu thế giới cập nhật đầu giờ sáng theo giờ Việt Nam ngày 1/4/2024 như sau

Tên loại Sàn giao dịch Giá % Thay đổi Đơn vị tính Dầu Thô Brent Nymex 87,07 + 1,86 USD/thùng Dầu Thô WTI Nymex 83,11 + 2,24 USD/thùng

Giá dầu thô WTI tăng lên 83,244 USD/thùng, tương đương tăng 0,15%; giá dầu Brent giảm nhẹ về 86,950 USD/thùng, tương đương giảm 0,03% so với phiên giao dịch trước đó. Nếu so với tháng trước, giá dầu thô tăng 5,21%, dầu Brent tăng 5,20%.

Giá dầu thế giới 1/4 giảm trong phiên giao dịch đầu tuần nhưng vẫn giữ được hầu hết mức tăng gần đây trong bối cảnh kỳ vọng nguồn cung thắt chặt hơn từ việc cắt giảm sản lượng của nhóm OPEC +. Dữ liệu sản xuất lạc quan của Trung Quốc và các cuộc tấn công của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu của Nga cũng là yếu tố khiến nguồn cung và nhu cầu dầu bị ảnh hưởng.

Cả hai loại dầu chuẩn đều tăng cao hơn trong tháng thứ ba liên tiếp, với dầu Brent giữ trên 85 USD/thùng kể từ giữa tháng 3, khi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đồng minh (OPEC+) cam kết gia hạn cắt giảm sản lượng đến cuối tháng 6 và điều này có thể thắt chặt nguồn cung dầu thô trong mùa hè ở bán cầu bắc.

Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak hôm thứ Sáu (29/3) cho biết các công ty dầu mỏ của nước này sẽ tập trung vào việc giảm sản lượng thay vì xuất khẩu trong quý II/2024 để phân bổ đều việc cắt giảm sản lượng với các nước thành viên OPEC+ khác.

Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine đã đánh sập một số nhà máy lọc dầu của Nga , điều này được cho là sẽ làm giảm lượng xuất khẩu nhiên liệu của Nga.

Các nhà phân tích của Energy Aspects cho biết: “Rủi ro địa chính trị đối với nguồn cung nguyên liệu thô và nguyên liệu nặng làm tăng thêm các yếu tố cơ bản về nhu cầu quý II/2024 mạnh mẽ”. Các nhà phân tích cũng cho biết thêm, gần 1 triệu thùng/ngày công suất xử lý dầu thô của Nga đang ngừng hoạt động do các cuộc tấn công, gây ảnh hưởng đến xuất khẩu dầu nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh cao được xử lý tại các nhà máy lọc dầu của Trung Quốc và Ấn Độ.

Các nhà phân tích của Goldman Sachs cho biết tại châu Âu, nhu cầu dầu ổn định hơn dự kiến, tăng 100.000 thùng/ngày so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 2, so với dự báo giảm 200.000 thùng/ngày vào năm 2024. Nhu cầu vững chắc của châu Âu, tăng trưởng nguồn cung của Mỹ yếu đi cùng với khả năng gia hạn cắt giảm của OPEC+ đến năm 2024 đã vượt qua rủi ro giảm giá do trình trạng nhu cầu dầu yếu ở Trung Quốc kéo dài.

Các nhà phân tích cho biết: “Chúng tôi nhận thấy rủi ro đối với dự báo rằng dầu Brent sẽ đạt mức trung bình 83 USD/thùng trong quý IV/2024 là hơi lệch so với mức tăng”.

Tuy nhiên, một cuộc khảo sát chính thức tại các nhà máy ở Trung Quốc cho thấy hoạt động sản xuất của nước này đã mở rộng lần đầu tiên sau 6 tháng vào tháng 3/2024, điều này đã hỗ trợ nhu cầu dầu tại quốc gia nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới, ngay cả khi cuộc khủng hoảng trong lĩnh vực bất động sản vẫn là lực cản đối với nền kinh tế.

Các nhà đầu tư cũng đang xem xét lại dữ liệu kinh tế của Mỹ để tìm dấu hiệu khi nào Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất trong năm nay, điều này sẽ hỗ trợ nền kinh tế toàn cầu và nhu cầu dầu mỏ.