Giá xăng hôm nay 19/8/2024: Tăng đến khi nào?

Bảng giá xăng dầu hôm nay 19/8 sẽ được Báo Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục trong các bản tin thị trường. Để cập nhật nhanh nhất thông tin giá xăng dầu hôm nay, quý vị độc giả vui lòng bấm F5. BTV cập nhật liên tục.



Giá xăng dầu trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 19/8/2024 được áp dụng theo mức giá tại phiên điều hành chiều 15/8 của liên bộ Tài chính - Công Thương. Theo đó, giá xăng dầu điều chỉnh tăng nhẹ.

Cụ thể, giá xăng E5 tăng 167 đồng/lít, giá bán 20.882 đồng/lít; giá xăng RON 95 tăng 179 đồng/lít, giá bán 21.852 đồng/lít. Dầu diesel 0.05S có giá mới 19.230 đồng/lít, tăng 89 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành; dầu hỏa có giá 19.572 đồng/lít, tăng 161 đồng/lít; loại dầu mazut 180CST 3.5S có giá mới 16.245 đồng/kg, tăng 217 đồng/kg.

Như vậy, sau 5 lần giảm liên tiếp của giá xăng dầu trong nước, các mặt hàng này đã đồng loạt tăng trở lại ở mức thấp.

Ảnh minh họa.

Kỳ điều hành này liên bộ tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu với các mặt hàng xăng E5 RON 92, xăng RON 95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut.

Giá dầu thế giới

Phiên giao dịch đầu tiên của tuần, giá dầu tăng mạnh hơn 3% khi thị trường lo ngại về một cuộc xung đột rộng lớn ở Trung Đông có thể ảnh hưởng đến nguồn cung dầu thô toàn cầu.

Dầu Brent và WTI quay đầu giảm gần 2 USD ở phiên giao dịch thứ 2 của tuần.

Đà giảm của giá dầu được kéo dài sang phiên giao dịch thứ 3 với mức giảm hơn 1% do tồn kho dầu của Mỹ bất ngờ tăng 1,4 triệu thùng sau 5 tuần giảm liên tiếp, ngược so với ước tính giảm 2,2 triệu thùng của các nhà phân tích và ngược so với số liệu giảm tới 5,21 triệu thùng của Viện Dầu khí Mỹ.

Phiên giao dịch thứ tư của tuần, giá dầu tăng hơn 1 USD do dữ liệu kinh tế của Mỹ đã xoa dịu nỗi lo suy thoái tại nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Tại phiên giao dịch thứ 5 và cũng là cuối cùng của tuần, giá dầu trượt dốc gần 2%. Giá dầu Brent kết thúc tuần ở mức 79,63 USD/thùng, giá dầu WTI đóng cửa ở mức 76,6 USD/thùng.