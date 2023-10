Giá xăng hôm nay 02/10: Bắt đầu tuần giảm?

Bảng giá xăng dầu hôm nay 02/10 sẽ được Báo Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục trong các bản tin thị trường. Để cập nhật nhanh nhất thông tin giá xăng dầu hôm nay, quý vị độc giả vui lòng bấm F5. BTV cập nhật liên tục.



Giá xăng dầu trong nước ngày 01/10

Trước đó, trong bản tin giá xăng ngày 01/10, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường khảo sát lúc 9h00 ngày 01/10/2023 như sau:

Xăng/dầu Thay đổi Giá không cao hơn Xăng RON95-III + 877 đồng/lít 25.748đồng/lít Xăng E5RON92 + 726 đồng/lít 24.197 đồng/lít Dầu diesel 0.05S + 539 đồng/lít 23.594đồng/lít Dầu hỏa + 628 đồng/lít 23.816đồng/lít Dầu mazut 180CST 3.5S + 143 đồng/kg 17.847đồng/kg

Mức giá này có hiệu lực từ 15h00 ngày 21/9/2023. Tính từ đầu năm 2023 đến nay, giá xăng đã có 27 đợt điều chỉnh, trong đó có 17 đợt tăng, 7 đợt giảm và ba đợt giữ nguyên.

Giá xăng dầu thế giới

Bảng giá xăng dầu thế giới cập nhật đầu giờ sáng theo giờ Việt Nam ngày 01/10/2023 như sau

Tên loại Kỳ hạn Sàn giao dịch Giá % Thay đổi Đơn vị tính Dầu Thô Brent Giao tháng 12/2023 ICE 92,29 +0,87 USD/thùng Dầu Thô WTI Giao tháng 11/2023 Nymex 90,74 +1,06 USD/thùng

Giá dầu thô WTI giảm xuống 90,74 USD/thùng, tương đương tăng 1,06%, giá dầu Brent giảm xuống 92,29 USD/thùng, tương đương tăng 0,87% so với phiên giao dịch trước đó. So với cùng kỳ năm ngoái, giá dầu thô WTI đã tăng 15,26%, giá dấu Brent tăng 10,26%.

Giá dầu thế giới dù đã giảm nhưng vẫn ở mốc cao nhất kể từ tháng 11/2022 khi dầu thô WTI giao dịch ở mốc 91 USD/thùng, dầu Brent cao đến 95 USD/thùng.

Dầu thô Brent kỳ hạn đạt mức 96 USD/thùng kéo dài mức tăng phiên thứ ba liên tiếp và chạm mức cao mới trong tháng 11.

Thị trường đang phải vật lộn với nguồn cung toàn cầu thắt chặt khi bước vào mùa đông. Chính phủ Nga hôm thứ Tư cho biết họ đang xem xét hạn chế xuất khẩu nhiên liệu xám và tăng thuế xuất khẩu nhiên liệu đối với các đại lý. Điều này ảnh hưởng bởi lệnh cấm xuất khẩu xăng và dầu diesel được công bố vào tuần trước. Đầu tháng, các nước lớn trong OPEC+ là Ả Rập Saudi và Nga đã gia hạn cắt giảm nguồn cung cho đến cuối năm.

Những lo ngại về việc sụt giảm thêm tại Cushing, Oklahoma, trung tâm lưu trữ quan trọng ở Mỹ có thể giảm xuống dưới mức hoạt động tối thiểu cũng khiến thị trường lo lắng. Dữ liệu EIA cho thấy tồn kho dầu thô ở Mỹ giảm nhiều hơn dự kiến 2,17 triệu thùng trong tuần trước.

Ngoài ra, Nga gần đây đã ban hành lệnh cấm tạm thời xuất khẩu nhiên liệu sang hầu hết các nước nhằm ổn định thị trường nội địa, trong khi sản lượng dầu của Mỹ tiếp tục giảm. Trong khi đó, bối cảnh các ngân hàng trung ương áp dụng lập trường diều hâu để chống lại lạm phát cao đã hạn chế mức tăng giá.

Báo cáo được đưa ra một ngày sau khi OPEC cho biết họ dự kiến một lượng lớn sản lượng thâm hụt 3,3 triệu thùng/ngày trong quý 4. Trong khi EIA Mỹ dự báo mức thâm hụt nhỏ hơn là 230.000 thùng trong cùng kỳ. Trong khi đó, số liệu chính thức cho thấy tồn kho dầu thô của Mỹ tăng 4 triệu thùng trong tuần trước, bất chấp dự đoán giảm 1,9 triệu thùng.

Các nhà phân tích của Bank of America, việc tiếp tục cắt giảm nguồn cung nói trên có thể đẩy giá dầu Brent kỳ hạn vượt ngưỡng 100 USD/thùng vào cuối năm nay.

Còn theo báo cáo từ Bộ Lao động Mỹ, trong tháng 8, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ tăng 0,6% và tăng 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, CPI lõi tăng 0,3% trong tháng 8 và 4,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Tháng 7, CPI lõi tăng 0,2% và tăng 4,7% so với cùng kỳ năm 2022. Mặc dù CPI lõi tăng nhưng khả năng cao Fed sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp vào tuần tới.

Hôm nay, Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ công bố quyết định liên quan đến lãi suất. Các nhà phân tích kỳ vọng lãi suất sẽ tiếp tục tăng.

Các chuyên gia dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu thô thế giới trong quý 4 của IEA đã được điều chỉnh giảm 600.000 thùng/ngày. Trước đó, OPEC đã giữ nguyên dự báo về sự tăng trưởng mạnh mẽ về nhu cầu dầu toàn cầu trong năm 2023 và 2024.