Điểm danh những hải sản siêu rẻ đang hút khách Việt

Thời gian gần đây, trên vỉa hè một số tuyến phố ở Hà Nội xuất hiện những xe hàng bán hàu nướng với giá bán chỉ 5.000 đồng/con hàu nướng sẵn. Ảnh: Zing. Do giá rất rẻ nên loại hải sản này thu hút rất đông người mua. Ảnh: Saostar. Các xe bán hàu nướng lưu động bắt đầu hoạt động từ chiều tối cho đến khi hết hàng. Ảnh: Zing. Trung bình, mỗi xe bán được từ 200 - 400 con hàu/buổi. Có xe đắt khách bán được tới 500 - 600 con hàu/tối. Tính ra, các chủ xe hàng bán hàu nướng sẽ thu về khoảng 1,5-2,5 triệu đồng chưa trừ chi phí. Ảnh: Saostar. Tuy nhiên, nhiều người cũng tỏ ra nghi ngại về chất lượng của của những con hàu nướng trên vỉa hè khi bán mức giá khá rẻ. Ảnh: Saostar. Còn tại TP HCM, trên một số tuyến phố xuất hiện nhiều xe bán ghẹ xanh giá siêu rẻ được người bán giới thiệu là ghẹ Vũng Tàu, Phan Thiết. Ảnh: Người đưa tin. Các xe chở đầy ghẹ xanh được quảng cáo “bao ăn” với giá siêu rẻ, dao động từ 120.000 - 150.000/kg. Ảnh: VTCnews. chia sẻ trên báo VTC News, anh Tuấn - chủ xe bán ghẹ trên đường Trường Chinh (Quận 12) cho biết, ghẹ lấy giá gốc từ một người anh bán hải sản ở Phan Thiết nên được giá rẻ, chỉ 170.000 đồng/kg. Ảnh: VTCnews. Ghẹ chắc, giá lại rẻ nên mỗi ngày anh Tuấn bán được khoảng 30-40kg, có hôm lên đến 60kg chỉ trong vòng 4 tiếng. Ảnh: Người đưa tin. Đáng lưu ý, trong khi ghẹ xanh được rao bán tràn lan ở lề đường với giá siêu rẻ thì ghẹ xanh tại các chợ, cửa hàng lại có giá chênh lệch gấp đôi, thậm chí gấp ba. Ảnh: Haisantugia. Nhiều người cho rằng, ghẹ tại các cửa hàng là ghẹ tươi sống, chất lượng. Còn ghẹ xanh được bán ở lề đường có thể là ghẹ xanh dạt hoặc ướp đá lâu nên có giá siêu rẻ cho dễ bán. Ảnh: Internet. Trước đó, khoảng tháng 4 vừa qua, trên vỉa hẻ đường Phúc La (Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội) xuất hiện người bán tôm hùm siêu to thu hút sự hiếu kỳ của người dân. Ảnh: Dân Việt. Các loại tôm hùm bán ở đây có nhiều loại: Loại 1 từ 0,4 – 0,6g/con có giá 790.000đ/kg; loại 2 từ 0,3 – 0,4g/con có giá 650.000đ/kg và loại 3 từ 0,2 – 0,3g/con có giá khoảng 500.000đ/kg. Ảnh: Dân Việt. Theo người bán, đây là loại tôm hùm Khánh Hòa đang trong đợt giải cứu nên bán với giá rẻ hơn một nửa so với giá gốc. Ảnh: Dân Việt. Video: Tôm hùm rớt giá kỷ lục. Nguồn: VTC1

