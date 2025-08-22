Hà Nội

Tiết lộ thú vị về loài cầy tai trắng của Việt Nam

Cầy tai trắng (Arctogalidia trivirgata) là một loài thú nhỏ bé sống ở rừng nhiệt đới, sở hữu nhiều đặc điểm độc đáo khiến giới nghiên cứu quan tâm.

1. Bộ lông đặc trưng. Cầy tai trắng có bộ lông màu nâu vàng với ba sọc đen chạy dọc lưng và phần tai có lông trắng, tạo nên tên gọi mang tính nhận dạng trực quan. Ảnh: biolib.cz.
2. Kích thước nhỏ nhắn. Cơ thể cầy tai trắng thường dài 40–60 cm, nặng từ 1–3 kg, giúp chúng dễ dàng di chuyển trên cành cây trong rừng. Ảnh: biolib.cz.
3. Lối sống trên cây. Đây là loài sống gần như hoàn toàn trên cây, hiếm khi xuống đất, với đuôi dài giúp giữ thăng bằng khi di chuyển. Ảnh: thainationalparks.com.
4. Thức ăn đa dạng. Cầy tai trắng ăn trái cây, mật ong, côn trùng và đôi khi cả chim nhỏ hoặc trứng, đóng vai trò quan trọng trong việc phát tán hạt giống. Ảnh: staticflickr.com.
5. Hoạt động về đêm. Loài này có tập tính sống về đêm, sử dụng thị giác và khứu giác nhạy bén để tìm kiếm thức ăn trong bóng tối. Ảnh: Pinterest.
6. Phân bố rộng rãi. Chúng được tìm thấy ở nhiều quốc gia Đông Nam Á như Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Indonesia và cả một số vùng Nam Trung Quốc. Ảnh: biolib.cz.
7. Tình trạng bảo tồn. Dù chưa bị coi là nguy cấp, nhưng cầy tai trắng vẫn chịu áp lực từ nạn phá rừng và buôn bán động vật hoang dã. Ảnh: inaturalist.org.
