Tận mục loài động vật đầu tiên trên Trái đất có 4 chân

Giải mã

Tận mục loài động vật đầu tiên trên Trái đất có 4 chân

Dù đã tuyệt chủng hàng trăm triệu năm, loài Tulerpeton vẫn để lại những dấu ấn đặc biệt trong lịch sử tiến hóa của động vật có xương sống.

1. Tồn tại vào kỷ Devon muộn. Tulerpeton sống cách đây khoảng 365 triệu năm, trong giai đoạn cuối của kỷ Devon, thời kỳ quan trọng với sự chuyển tiếp từ cá sang lưỡng cư. Ảnh: Pinterest.
2. Được phát hiện ở Nga. Hóa thạch của Tulerpeton lần đầu tiên được tìm thấy ở vùng Tula, Nga, vào cuối thế kỷ 20, giúp giới khoa học có cái nhìn sâu hơn về tổ tiên lưỡng cư. Ảnh: redd.it.
3. Một trong những loài có tứ chi cổ xưa nhất. Tulerpeton là một trong những loài động vật có bốn chi sớm nhất, minh chứng cho sự chuyển đổi từ môi trường nước sang môi trường cạn. Ảnh: thesciencebreaker.org.
4. Sáu ngón trên mỗi chi. Khác với hầu hết các loài động vật có xương sống ngày nay, Tulerpeton có tới sáu ngón ở mỗi chi trước và chi sau, cho thấy sự đa dạng trong tiến hóa thuở ban đầu. Ảnh: emilydamstra.com.
5. Sống chủ yếu dưới nước nông. Các nghiên cứu cho thấy Tulerpeton thường sinh sống ở những vùng nước nông ven bờ, nơi vừa có thể thở bằng phổi vừa sử dụng chi để di chuyển. Ảnh: zapnito.com.
6. Vai trò trong tiến hóa. Loài này được coi là cầu nối quan trọng giữa cá có vây thùy và lưỡng cư, mở ra con đường cho sự xuất hiện của động vật trên cạn. Ảnh: thenakedscientists.com.
7. Hóa thạch hiếm hoi. Số lượng hóa thạch Tulerpeton được tìm thấy rất ít, chủ yếu là những mảnh xương chi, khiến việc phục dựng toàn bộ cơ thể gặp nhiều khó khăn. Ảnh: pourlascience.fr.
