Sóc "thây ma" đầy mụn mủ gieo rắc nỗi sợ hãi khắp Bắc Mỹ

Giải mã

Loạt hình ảnh ghê rợn về những con sóc có ngoại hình biến dạng, đầy mụn mủ đang lan truyền khắp Bắc Mỹ khiến dư luận hoang mang, lo sợ.

Một làn sóng hoang mang và ghê rợn đang lan truyền trong các cộng đồng dân cư ở Bắc Mỹ, khi những hình ảnh về những sinh vật quen thuộc trong sân sau bỗng có một ngoại hình biến dạng đến đáng sợ. Chỉ mới gần đây, một nỗi sợ hãi mới đã xuất hiện ở bang Maine và một số vùng của Canada, đó là những con "sóc zombie" hay "sóc thây ma".
Trên các diễn đàn mạng xã hội như Reddit và X, hàng loạt bài đăng kèm theo hình ảnh đã xuất hiện, ghi lại cảnh những con sóc với một bộ dạng không thể kinh hoàng hơn. Cơ thể chúng chi chít những khối u, những mụn mủ hình tròn. Một số khối u còn bị vỡ ra, rỉ mủ, trong khi bộ lông của chúng thì rụng tả tơi, để lộ ra những mảng da trần trụi, bệnh tật. Vẻ ngoài này khiến nhiều người liên tưởng đến những sinh vật trong các bộ phim kinh dị về ngày tận thế.
Một người dùng mạng đã chia sẻ một câu chuyện đặc biệt gây ám ảnh. Ban đầu, khi nhìn thấy một con sóc có hai má phồng to, anh chỉ nghĩ đơn giản là nó đang ngậm đầy hạt trong miệng. Nhưng khi tiến lại gần hơn, anh đã chết lặng khi nhận ra đó không phải là thức ăn, mà là những khối u tròn, gớm ghiếc mọc chi chít trên mặt nó.
Trước sự hoang mang của dư luận, các chuyên gia về động vật hoang dã đã nhanh chóng vào cuộc để xác định nguyên nhân. Dựa trên các triệu chứng được mô tả, họ đã đưa ra hai giả thuyết chính, cả hai đều do virus gây ra, nhưng ảnh hưởng đến các loài sóc khác nhau.
Giả thuyết thứ nhất là bệnh đậu mùa ở sóc (Squirrel Pox). Đây là một căn bệnh do virus pox gây ra, thường thấy nhất ở loài sóc đỏ Mỹ. Virus này gây ra các khối u trên da, đặc biệt là quanh mắt, mũi và miệng. Trong những trường hợp nghiêm trọng, các khối u có thể phát triển lớn đến mức cản trở thị lực và khả năng ăn uống của con vật, dẫn đến cái chết từ từ.
Giả thuyết thứ hai là bệnh u xơ ở sóc (Squirrel Fibromatosis). Căn bệnh này do một loại virus khác gây ra và phổ biến hơn ở loài sóc xám Mỹ. Nó cũng gây ra các khối u trên da, nhưng thường có dạng giống như mụn cóc hơn. Tương tự như bệnh đậu mùa, các khối u này có thể phát triển, vỡ ra gây chảy mủ và nhiễm trùng thứ cấp. Dù là căn bệnh nào, kết quả đối với những con sóc bị nhiễm bệnh nặng đều rất bi thảm.
Đối mặt với hiện tượng đáng lo ngại này, bà Shevenell Webb, một chuyên gia từ Sở Thủy sản Nội địa và Động vật hoang dã bang Maine, đã đưa ra những lời khuyên quan trọng và cấp thiết cho người dân. Đầu tiên và quan trọng nhất, bà kêu gọi người dân tuyệt đối không được lại gần hay cố gắng tiếp xúc với những con sóc có biểu hiện bệnh. Dù các loại virus này không được biết là có khả năng lây nhiễm sang người nhưng việc giữ khoảng cách an toàn vẫn là biện pháp phòng ngừa tốt nhất.
Thứ hai, bà khuyến cáo người dân nên tạm thời ngưng việc đổ thức ăn vào các máng cho chim ăn trong sân nhà. Những máng ăn này vô tình đã trở thành "nhà hàng" thu hút không chỉ chim mà còn cả những con sóc trong khu vực. Việc các con vật tập trung lại một chỗ sẽ tạo điều kiện lý tưởng để virus lây lan từ cá thể này sang cá thể khác, khiến dịch bệnh bùng phát mạnh hơn.
Thay vì tự mình hành động, cách xử lý đúng đắn nhất khi phát hiện một con vật có dấu hiệu bệnh là báo cáo ngay cho các cơ quan kiểm soát động vật hoặc sở thú y địa phương. Họ là những người có chuyên môn và trang bị để xử lý tình huống một cách an toàn và nhân đạo.
Sự xuất hiện của những "thây ma" là một lời nhắc nhở rằng thế giới tự nhiên luôn ẩn chứa những điều phức tạp. Dù hình ảnh của chúng có thể gây sợ hãi, nhưng đây không phải là dấu hiệu của ngày tận thế, mà là một hiện tượng bệnh tật trong thế giới động vật. Phản ứng phù hợp nhất của con người không phải là hoảng loạn, mà là sự cẩn trọng, tôn trọng và hành động dựa trên sự hướng dẫn của khoa học.
