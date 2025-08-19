Hà Nội

Bẫy ảnh phát hiện 22 loài động vật quý hiếm trong rừng Quảng Trị

Giải mã

Bẫy ảnh phát hiện 22 loài động vật quý hiếm trong rừng Quảng Trị

Thông qua bẫy ảnh, Ban quản lý rừng đặc dụng Nam Quảng Trị đã ghi nhận 22 loài động vật. Trong số này có những loài quý hiếm như sơn dương, cầy gấm.

Tâm Anh (TH)
Trong thời gian từ tháng 5 - 7/2025, Ban quản lý rừng đặc dụng Nam Quảng Trị đã triển khai lắp đặt 68 bẫy ảnh trên 68 điểm với tổng 4.206 ngày ghi nhận tại tiểu khu 612 xã Hướng Lập và đã cho kết quả 8.873 ảnh trong đó có 5.085 ảnh ghi nhận động vật sinh sống tồn tại ở khu vực này. Ảnh: Đại biểu Nhân dân.
Phần mềm Wildlife Insights đã phân tích và cho kết quả bẫy ảnh lần này đã ghi nhận 22 loài thuộc 13 họ, 7 bộ, 2 lớp. Ngoài ra, một số loài chưa định danh. Trong số này, 1 loài được xếp vào danh mục Nguy cấp (EN), 4 loài nằm trong danh mục Sắp nguy cấp (VU) được quy định trong sách đỏ thế giới (IUCN 2024). Ảnh: Đại biểu Nhân dân.
Trong số những động vật quý hiếm được ghi nhận bằng bẫy ảnh lần này tại rừng tự nhiên của Quảng Trị có sơn dương. Loài này có tên khoa học là Naemorhedus milneedwardsii và còn được gọi là dê rừng. Ảnh: Đại biểu Nhân dân.
Sơn dương là loài động vật thuộc họ trâu bò, bộ ngón chẵn. Chúng phân bố đặc hữu ở vùng Đông Nam Á, chủ yếu là bán đảo Đông Dương, ở các quốc gia như Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan. Ảnh: Tiền phong.
Loài sơn dương thuộc nhóm IB theo Nghị định 06 về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp. Ảnh: wilddocu.de.
Tại Việt Nam, số lượng của sơn dương suy giảm trong những năm qua do bị săn bắn, bẫy bắt thường xuyên, môi trường sống bị thu hẹp, chia cắt. Ảnh: wilddocu.de.
Cầy gấm cũng được ghi nhận thông qua bẫy ảnh lần này. Loài động vật này có tên khoa học là Prionodon pardicolor, thuộc họ Cầy và có các tên gọi khác là cầy sao hay cầy báo. Cầy gấm phân bố chủ yếu ở các nước: Nepal, Ấn Độ, Bhutan, Myanmar, Thái Lan, Lào, Việt Nam, Trung Quốc… Ảnh: Đại biểu Nhân dân.
Loài cầy gấm cũng thuộc nhóm IB, đã được đưa vào Sách đỏ của Việt Nam. Chúng có các đặc điểm: dáng nhỏ, trọng lượng khoảng 0,5 - 6 kg, thân và đuôi dài, bộ lông màu vàng đất, có nhiều đốm đen hình bầu dục lớn nhỏ xen nhau. Ảnh: Báo An ninh Thủ đô.
Mời độc giả xem video: Phát hiện thêm nhiều loài mới ở Khu vực sông Mekong. Nguồn: THĐT1.
