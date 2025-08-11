Hà Nội

Giải mã

Top sự thật thú vị về loài sóc chuột lửa của Việt Nam

Với vẻ ngoài bắt mắt và dáng vẻ nhanh nhẹn, sóc chuột lửa (Tamiops rodolphii) là một sinh vật nhỏ bé nhưng đầy lối cuốn của rừng nhiệt đới Việt Nam.

T.B (tổng hợp)
1. Sóc chuột lửa có bộ lông đặc trưng với các sọc vàng chạy dọc lưng. Những vệt sọc dễ nhận diện này có thể giúp chúng ngụy trang hiệu quả giữa các tán lá rừng. Ảnh: Rosa Gamboias.
2. Loài sóc này phân bố chủ yếu ở các khu rừng Đông Nam Á. Chúng xuất hiện ở Lào, Việt Nam, Campuchia và Thái Lan, sinh sống trong các khu rừng nhiệt đới rậm rạp. Ảnh: Gary Kinard.
3. Kích thước cơ thể nhỏ gọn, chỉ dài khoảng 12–15 cm. Kết hợp với đuôi dài gần bằng thân, cơ thể nhẹ giúp chúng di chuyển nhanh và ẩn mình hiệu quả. Ảnh: wikimedia.
4. Rất nhanh nhẹn và di chuyển linh hoạt trên cây. Chúng sử dụng móng vuốt sắc và đuôi dài để bám vào cành cây và nhảy vọt giữa các tán lá. Ảnh: thainationalparks.com.
5. Chủ yếu ăn quả, hạt và côn trùng nhỏ. Chế độ ăn đa dạng giúp chúng sinh tồn tốt trong môi trường rừng ẩm với nhiều nguồn thức ăn thay đổi theo mùa. Ảnh: Coke Smith Wildlife.
6. Hoạt động ban ngày và có đôi mắt rất nhạy bén. Khả năng quan sát tốt giúp chúng tránh được kẻ săn mồi và định hướng hiệu quả trong môi trường rừng rậm. Ảnh: inaturalist.org.
7. Có tập tính lãnh thổ cao. Sóc chuột lửa thường bảo vệ khu vực sống bằng cách đánh dấu mùi và sẵn sàng đuổi kẻ xâm nhập khỏi cây nơi mình cư trú. Ảnh: Jerry Oldenettel.
8. Loài này đang chịu áp lực từ mất rừng và biến đổi môi trường sống. Việc rừng bị khai thác và thu hẹp dần đe dọa nghiêm trọng đến sinh cảnh tự nhiên của chúng. Ảnh: David Havel.
