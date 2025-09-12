Tiết kiệm 0 đồng, vì sao Công ty Tiên Phong liên tục được 'chọn mặt gửi vàng'? [Kỳ 2]

Trong năm 2025, Công ty Tiên Phong đã trúng liên tiếp nhiều gói thầu tại SKYPEC khu vực Miền Bắc và Petrolimex Aviation. Đáng chú ý, nhiều gói thầu trong số này có tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách bằng 0 đồng.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, sau khi trúng gói thầu hơn 11,1 tỷ đồng tại SKYPEC khu vực Miền Bắc như đã đề cập ở bài viết Công ty Tiên Phong trúng gói thầu 11 tỷ ở SKYPEC Miền Bắc ra sao?, hoạt động đấu thầu của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng và Thương mại Tiên Phong (Công ty Tiên Phong) trong năm 2025 cho thấy nhiều điểm đáng lưu tâm, đặc biệt là về hiệu quả kinh tế.

Chỉ trong tháng 8/2025, doanh nghiệp này đã được phê duyệt trúng liên tiếp 3 gói thầu khác do SKYPEC khu vực Miền Bắc mời thầu theo hình thức chỉ định thầu rút gọn. Cụ thể:

Ngày 12/8/2025, trúng gói “Thi công xây dựng” công trình “Sơn đường ống cứu hỏa kho N2” với giá 397.060.113 đồng, đúng bằng giá dự toán gói thầu.

Cùng ngày 12/8/2025, trúng gói “Thi công xây dựng” công trình “Sơn đường ống công nghệ kho N2 và sơn ký hiệu mũi tên và chữ Jet A-1” với giá 307.015.548 đồng, cũng bằng chính xác giá dự toán.

Ngày 13/8/2025, trúng gói “Thi công xây dựng” công trình “Sửa chữa giàn thao tác của 5 bầu lọc nhập kho N2” với giá 107.401.840 đồng, tiếp tục là một gói thầu có giá trúng bằng giá mời thầu.

Như vậy, chỉ trong 2 ngày, Công ty Tiên Phong đã trúng 3 gói thầu với tổng giá trị hơn 811 triệu đồng, và tỷ lệ tiết kiệm cho chủ đầu tư ở cả 3 gói thầu này đều là 0 đồng.

Những mối quan hệ "quen mặt"

Phân tích sâu hơn về lịch sử đấu thầu của Công ty Tiên Phong cho thấy sự tập trung rõ rệt vào hai bên mời thầu lớn là SKYPEC khu vực Miền Bắc và Công ty Cổ phần Nhiên liệu bay Petrolimex (Petrolimex Aviation).

Tại SKYPEC khu vực Miền Bắc, Tiên Phong đã tham gia và trúng toàn bộ 7 gói thầu, với tổng giá trị trúng thầu lên đến 16.957.204.078 đồng. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán tại bên mời thầu này là 99,9%, tương đương mức tiết kiệm chỉ 0,1%.

Tương tự, tại Petrolimex Aviation, Công ty Tiên Phong cũng là một cái tên quen thuộc khi đã tham gia và trúng cả 4 gói thầu , với tổng giá trị 6.456.416.922 đồng. Đáng chú ý, tại các gói thầu do Petrolimex Aviation tổ chức theo hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng, Công ty Tiên Phong thường xuyên là nhà thầu duy nhất tham gia và trúng thầu.

Ví dụ điển hình là gói thầu “Thi công cải tạo, sơn bảo trì hệ thống bồn bể và một số hạng mục tại chi nhánh Nội Bài” (TBMT: IB2400565194 ), Công ty Tiên Phong là nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ và trúng thầu với giá 2.092.339.175 đồng , tiết kiệm khoảng 2,75% so với giá gói thầu là 2.151.529.000 đồng. Hay gói thầu “Thi công cải tạo, sửa chữa, thay thế mới cho các hạng mục cơ sở vật chất hạ tầng tại Chi nhánh Nội Bài” (TBMT: IB2400023576 ), kịch bản tương tự cũng diễn ra khi chỉ có duy nhất Tiên Phong tham dự và trúng thầu.

Việc một nhà thầu liên tục trúng các gói thầu từ các chủ đầu tư "quen mặt", với tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách ở mức rất thấp, khiến dư luận đang đặt ra câu hỏi về việc tuân thủ các quy định pháp luật về đấu thầu.

