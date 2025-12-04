Thời gian tới, chủ trương của Đảng và Nhà nước ta sẽ tiếp tục có những lần đặc xá nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của dân tộc.

Ngày 4/12, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đặc xá và công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người được đặc xá năm 2025.

Năm 2025 là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước: Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025), Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (ngày 2/9/1945-2/9/2025), Chủ tịch nước đã ban hành 2 quyết định về đặc xá.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và các đại biểu dự Hội nghị - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Trong năm 2025, Hội đồng tư vấn đặc xá đã trình Chủ tịch nước ký Quyết định đặc xá tha tù trước thời hạn cho 22.086 người (trong đó gồm 22.079 phạm nhân và 7 người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù) trở về với xã hội, sum họp cùng gia đình, người thân đúng dịp kỷ niệm 30/4 và 2/9 đầy ý nghĩa.

Qua theo dõi của các cơ quan chức năng và báo cáo của Bộ Công an cho thấy, đến thời điểm này, trong số những người được đặc xá vừa rồi chỉ có 7 trường hợp tái phạm tội (chiếm tỉ lệ rất nhỏ 0,03%), tình hình an ninh, trật tự liên quan công tác đặc xá được bảo đảm tốt.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đánh giá việc triển khai các quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá đã hoàn thành, Bộ Công an đã chủ động báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng tư vấn đặc xá tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đặc xá và công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người được đặc xá năm 2025.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, đặc xá là chủ trương lớn, thể hiện chính sách khoan hồng, nhân đạo mang đậm bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Chính sách này vừa thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, vừa thể hiện tính nhân văn sâu sắc của chế độ ta đối với người lầm lỗi nhưng biết ăn năn, hối cải, tích cực sửa chữa lỗi lầm để trở thành người lương thiện.

Kế thừa và phát huy truyền thống nhân đạo của dân tộc, 80 năm qua Đảng, Nhà nước đã đặc xá tha tù trước thời hạn cho hàng trăm nghìn phạm nhân trở về với gia đình và cộng đồng xã hội.

Trong đó, từ năm 2009 đến nay, Chủ tịch nước đã quyết định đặc xá tha tù trước thời hạn cho hơn 100 nghìn người. Những người được đặc xá tha tù đã được gia đình, các cấp, các ngành, tổ chức, đoàn thể - xã hội tiếp nhận và tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ từng bước ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.

Khẳng định thời gian tới, chủ trương của Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục có những lần đặc xá nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của dân tộc. Do đó, để tiếp tục triển khai tốt công tác đặc xá và tái hòa nhập cộng đồng đối với người được đặc xá tha tù trước thời hạn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đề nghị các bộ, ban, ngành, địa phương rút kinh nghiệm, phát huy kết quả các đợt đặc xá trước, tiếp tục thực hiện tốt 4 nhiệm vụ trọng tâm gồm:

Quán triệt đầy đủ, sâu sắc chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đặc xá, bảo đảm dân chủ, công bằng, khách quan, minh bạch, đúng quy định của pháp luật.

UBND các địa phương, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp liên quan chủ động xây dựng kế hoạch và có các biện pháp tiếp nhận, tạo điều kiện giúp đỡ người được đặc xá trở về địa phương sớm cư trú ổn định cuộc sống.

Bộ Công an với vai trò Cơ quan Thường trực về công tác đặc xá tiếp tục chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước, Chính phủ đề xuất chủ trương, chính sách về đặc xá. Công tác đặc xá phải được sơ kết, tổng kết và khen thưởng kịp thời.

Bộ Công an, Bộ Quốc phòng phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các cơ sở giam giữ; đồng thời, tiếp tục làm tốt công tác quản lý giam giữ, giáo dục, cải tạo phạm nhân; thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với người chấp hành án để họ tích cực lao động, cải tạo, phấn đấu sớm được đặc xá tha tù...