Va chạm mạnh giữa xe tải và xe đón học sinh ở Thái Nguyên, nhiều em nhập viện

Vụ va chạm bất ngờ khiến xe chở học sinh bị hư hỏng nặng, các em bị thương nhanh chóng được đưa đi cấp cứu, nguyên nhân đang được điều tra.

Theo thông tin ban đầu, sáng ngày 18/3/2026, trên tuyến đường nối Quốc lộ 37 với đường tỉnh 269B (hướng từ xã Tân Thành đi Cầu Mây), xe ô tô tải chở đất mang BKS 20H – 048.04 đang lưu thông cùng chiều đã bất ngờ va chạm mạnh với xe ô tô 24 chỗ chuyên đưa đón học sinh.

Thời điểm xảy ra sự việc, xe đưa đón đang dừng sát lề đường để đón học sinh. Cú đâm cực mạnh từ phía sau đã đẩy chiếc xe chở học sinh văng xa khoảng 40m. Hiện trường hư hỏng nặng, học sinh hoảng loạn.

Sau cú va chạm, phần đuôi chiếc xe ô tô chở học sinh bị hư hỏng nặng. Ảnh: Hà Thanh/ Dân Việt

Tại hiện trường, phần đuôi xe chở học sinh bị biến dạng, hư hỏng nặng do lực tác động lớn. Xe tải chở đất cũng bị vỡ hoàn toàn kính chắn gió phía trước. Vụ việc xảy ra bất ngờ khiến hàng chục học sinh trên xe hoảng loạn.

Khoảng 10 học sinh đã được người dân và lực lượng chức năng nhanh chóng đưa đến Bệnh viện Đa khoa Phú Bình để kiểm tra. Đa số các em bị xây xát và chấn thương nhẹ.

Hiện tình trạng sức khỏe của các học sinh đang được các bác sĩ theo dõi, chưa ghi nhận trường hợp bị thương nặng. Vụ việc đang điều tra, làm rõ nguyên nhân.