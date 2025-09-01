435 phạm nhân Trại giam Phú Sơn được đặc xá, làm lại cuộc đời

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá năm 2025 dự và chỉ đạo buổi lễ. Cùng dự có đồng chí Trịnh Mạnh Linh, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Ủy viên Hội đồng tư vấn đặc xá năm 2025; đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên và Thiếu tướng Nguyễn Thanh Trường, Cục trưởng Cục Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (C10), Bộ Công an.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Đoàn Chủ tịch tại Lễ công bố quyết định đặc xá.

Đặc xá là sự khoan hồng đặc biệt của Nhà nước do Chủ tịch nước quyết định tha tù trước thời hạn cho người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân nhân sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn của đất nước hoặc trong trường hợp đặc biệt. Nhằm động viên, khuyến khích người bị kết án phạt tù ăn năn, hối cải, tạo điều kiện thuận lợi cho người được đặc xá hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống, phấn đấu rèn luyện trở thành người có ích cho gia đình và xã hội, phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình trao quyết định đặc xá cho cho phạm nhân.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Hội đồng tư vấn đặc xá năm 2025, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của các đồng chí trong Hội đồng tư vấn đặc xá, Bộ Công an và các cơ quan liên quan đã làm việc khẩn trương, trách nhiệm, công bằng và khách quan. Nhiều năm qua, chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước đã được thể hiện qua hàng chục lần đặc xá, trao cơ hội làm lại cuộc đời cho nhiều người lầm lỗi.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Trường, Cục trưởng Cục C10 trao quyết định đặc xá cho nữ phạm nhân.

Đồng chí cũng chúc mừng các phạm nhân của Trại giam Phú Sơn 4 được hưởng đặc xá trong đợt này và căn dặn: “Đặc xá chỉ là sự khởi đầu trên con đường mới và con đường phía trước không chỉ có hoa hồng. Sẽ có những khó khăn, thách thức của cuộc sống mưu sinh, có thể có cả những ánh mắt e dè, định kiến đâu đó và cả những cám dỗ, lôi kéo của người xấu. Nhưng tôi tin, với những gì đã được học tập, rèn luyện cùng nghị lực đã được tôi luyện ở nơi này, các anh, chị có đủ bản lĩnh để vượt qua những khó khăn đó”.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trịnh Mạnh Linh và Thiếu tướng Nguyễn Thanh Trường, Cục trưởng Cục C10 trao quyết định đặc xá cho các phạm nhân.

Đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ mong muốn, các anh, chị là phạm nhân được đặc xá đợt này hãy để quá khứ tội lỗi khép lại và không bao giờ tái phạm. Những năm tháng phải trả giá ở trại giam chắc chắn là một bài học đau xót và đắt giá. Vì thế, mỗi người hãy sống một cuộc đời có ích trong niềm tin yêu và yên tâm của gia đình.

Niềm vui vỡ òa của phạm nhân được đặc xá khi gặp người thân.

Phía trước là cơ hội để các anh, chị sống một cuộc đời lương thiện, trở thành người con hiếu thảo, người chồng, người cha có trách nhiệm, người công dân tốt cho xã hội. Không có gì quý giá hơn niềm vui đoàn tụ gia đình, không có gì vui vẻ hơn việc nhìn thấy các anh, chị trở thành một người lương thiện, có ích. Đây chính là mong mỏi của Đảng, Nhà nước và người thân.

Các phạm nhân nhận quyết định đặc xá.

Để công tác tái hòa nhập cộng đồng đạt hiệu quả cao, đồng chí đề nghị các cấp ủy, chính quyền địa phương cùng các tổ chức xã hội, doanh nghiệp và toàn thể nhân dân luôn dang rộng vòng tay, không kỳ thị, tạo mọi điều kiện thuận lợi để những người được đặc xá nhanh chóng hòa nhập, cùng chung tay xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cũng ghi nhận và biểu dương những cống hiến thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ Cục C10 nói chung và Trại giam Phú Sơn 4 nói riêng, chính là những người thầy trong một môi trường giáo dục đặc biệt, đã vượt qua muôn vàn khó khăn, vất vả để cảm hóa, giáo dục phạm nhân, giúp họ từ bỏ thói hư tật xấu, tích cực học tập, cải tạo, trở thành người lương thiện.

Tại buổi lễ, thay mặt các phạm nhân được đặc xá đợt này, phạm nhân Hoàng Kim Oanh (phạm tội tham ô tài sản, bị tuyên phạt 8 năm 6 tháng tù) cho biết, khi trở về với gia đình, địa phương sẽ sớm ổn định cuộc sống, luôn chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối chính sách Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, để trở thành một người công dân có ích.

Chị Oanh cũng muốn nhắn gửi đến tất cả các anh chị phạm nhân đang chấp hành án phạt tù chưa được hưởng đặc xá, luôn tin tưởng những đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, cải tạo, lao động tốt để sớm được trở về với gia đình và xã hội.

Tại buổi lễ, phạm nhân Lỗ Mạnh Hùng đang chấp hành án phạt tù tại Đội 20, Phân trại số 1, đại diện cho những phạm nhân chưa được được đặc xá năm 2025, phát biểu cảm tưởng và đăng ký quyết tâm học tập, lao động cải tạo.

Gửi gắm đến những anh chị được đặc xá tha tù trong dịp này, anh Hùng mong muốn qua những bài học đắt giá của cuộc đời, qua những năm tháng học tập, cải tạo trong trại giam và bằng khát vọng hoàn lương, họ sẽ dần vững bước trên đường đời, sớm ổn định cuộc sống.