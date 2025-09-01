Hà Nội

Xã hội

132 phạm nhân ở Trại giam Nghĩa An được đặc xá về nhà đón Quốc khánh 2/9

Theo quyết định của Chủ tịch nước, Trại giam Nghĩa An (Bộ Công An, đóng ở Quảng Trị) có 132 phạm nhân được đặc xá về nhà đón Quốc khánh 2/9.

Hạo Nhiên

Ngày 1/9, Trại giam Nghĩa An (Cục C10, Bộ Công an) đã tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá đợt 2 năm 2025 của Chủ tịch nước cho các phạm nhân đang chấp hành án tại đây.

Cụ thể, đợt này có 132 phạm nhân được đặc xá trở về đoàn tụ cùng gia đình, tái hòa nhập cộng đồng. Đây là số phạm nhân trong hơn 13.900 người trên cả nước được Chủ tịch nước Lương Cường ký quyết định đặc xá năm 2025 (đợt 2).

img-0131.jpg
Lãnh đạo Trại giam Nghĩa An trao quyết định đặc xá cho các phạm nhân.

Đặc xá tha tù trước thời hạn là sự kế thừa truyền thống nhân đạo của dân tộc Việt Nam và cụ thể hóa chính sách hình sự khoan hồng của Đảng, Nhà nước trong xử lý, giáo dục người phạm tội. Đây cũng là biện pháp thực hiện hóa chủ trương giảm hình phạt tù, đề cao hiệu quả phòng ngừa và tính hướng thiện trong việc xử lý người phạm tội.

Người được đặc xá đợt này là những phạm nhân có quá trình cải tạo tiến bộ, chấp hành tốt nội quy, quy định của trại giam, tích cực học tập, lao động, nỗ lực phấn đấu để được trở về tái hòa nhập cộng đồng.

