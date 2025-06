Bắt đối tượng mang 6.000 viên ma tuý về Hà Nam tiêu thụ

Công an tỉnh Hà Nam phối hợp với Công an xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên bắt giữ đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý số lượng lớn.

Ngày 3/6, Công an tỉnh Hà Nam cho biết, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh phối hợp với Công an xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên triệt phá đường dây vận chuyển trái phép chất ma tuý về Hà Nam tiêu thụ.

Đối tượng Dương Hoài Nam và tang vật vụ án.

Thực hiện tháng hành động phòng, chống ma tuý và mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma tuý, ngày 1/6, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma tuý chủ trì phối hợp với Công an xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam triệt phá đường dây vận chuyển ma tuý về Hà Nam tiêu thụ, bắt quả tang đối tượng Dương Hoài Nam, sinh năm 1990, trú tại 101B – C29 phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội; chỗ ở hiện nay số 03 ngách 216/12, xã Phú Kim, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội khi đang vận chuyển ma tuý tiêu thụ tại địa bàn thôn Trung Thượng, xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên, kết quả xét nghiệm đối tượng Nam dương tính ma tuý.

Lực lượng Công an đã thu giữ: 6.000 viên nén hình tròn màu đỏ (đối tượng khai đó là ma tuý hồng phiến mang đi bán để kiếm lời); 1 điện thoại di động; 1 ô tô BKS: 30K – 330.99. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Dương Hoài Nam về hành vi “Mua bán trái phép chất ma tuý”. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Hà Nam tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

