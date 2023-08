Tỷ giá USD hôm nay 9/8/2023: Đồng USD tiếp tục tăng?

Tỷ giá USD/VND hôm nay (9/8) sẽ được Báo Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục trong các bản tin thị trường. Để cập nhật nhanh nhất thông tin Tỷ giá USD hôm nay, quý vị độc giả vui lòng nhấn F5, các thông tin về Tỷ giá USD trên thế giới, trong nước,… sẽ được BTV cập nhật liên tục.

Tỷ giá USD trong nước hôm 8/8/2023

Tỷ giá USD/VND trung tâm hôm 8/8 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.815 VND/USD, giảm 10 đồng so với mức niêm yết hôm 7/8.

Tỷ giá USD trong nước hôm 8/8 ghi nhận một số điều chỉnh tăng giá khi các ngân hàng VietinBank, Techcombank, Eximbank và Sacombank có mức nâng từ 18 đến 32 đồng ở cả hai chiều mua bán. Ngoại trừ BIDV giữ nguyên tỷ giá, chỉ có Vietcombank giảm nhẹ 5 đồng giá mua bán USD so với mức niêm yết cùng giờ sáng qua.

Cụ thể, Vietcombank niêm yết giá mua - bán USD ở mức 23.520 – 23.890 đồng/USD, giảm 5 đồng/USD cả chiều mua và chiều bán so với mức niêm yết trước.

BIDV niêm yết giá mua - bán USD ở mức 23.580 – 23.880 đồng/USD, ổn định cả chiều mua và chiều bán ra so với mức niêm yết trước.

Techcombank niêm yết giá mua - bán USD ở mức 23.564 – 23.910 đồng/USD, tăng 27 đồng/USD cả chiều mua vào và chiều bán ra so với mức niêm yết trước.

Eximbank niêm yết giá mua - bán USD giao dịch ở mức 23.520 – 23.900 đồng/USD, tăng 20 đồng/USD cả chiều mua và chiều bán ra so với mức niêm yết trước.

Sacombank niêm yết giá mua - bán USD ở mức 23.537 – 23.940 đồng/USD, tăng 32 đồng/USD chiều mua vào và 30 đồng/USD chiều bán ra so với mức niêm yết trước.

Tỷ giá USD thế giới hôm 8/8/2023

USD Index, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác hiện ở mức 102,19 theo ghi nhận hôm 8/8.

Tỷ giá euro so với USD giảm 0,09% ở mức 1,0994. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD giảm 0,05% ở mức 1,2776. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,27% ở mức 142,86.

Theo Investing, đồng USD đã tăng giá so với các loại tiền tệ chính nhờ được hỗ trợ rộng rãi bởi các quan chức Cục Dự trữ Liên bang (Fed) nói rằng các đợt tăng lãi suất bổ sung có thể xảy ra do lạm phát vẫn ở mức cao liên tục và thị trường lao động vẫn thắt chặt.

Thống đốc Fed Michele Bowman hôm qua cho biết rằng các đợt tăng lãi suất bổ sung có thể sẽ cần thiết để giảm lạm phát xuống mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương. Bà ủng hộ lần tăng lãi suất mới nhất vào tháng trước vì lạm phát vẫn quá cao, tăng trưởng việc làm và các dấu hiệu hoạt động khác cho thấy nền kinh tế tiếp tục mở rộng ở mức vừa phải.