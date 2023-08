Tỷ giá USD hôm nay 29/8: Đồng USD vẫn tiếp tục tăng?

Tỷ giá USD/VND hôm nay (29/8) sẽ được Báo Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục trong các bản tin thị trường. Để cập nhật nhanh nhất thông tin tỷ giá USD hôm nay, quý vị độc giả vui lòng bấm F5, các thông tin về tỷ giá USD trên thế giới, trong nước,… sẽ được BTV cập nhật liên tục.

Tỷ giá USD trong nước hôm 28/8/2023

tỷ giá trung tâm cặp đồng tiền VND/USD được Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng trong ngày 28/8 ở mức 23.942 đồng, đi ngang so với mức công bố trước.

Tỷ giá USD tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.400 – 25.089 đồng/USD (mua – bán), đi ngang chiều mua và chiều bán so với phiên trước.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại chỉ có Vietcombank tăng mạnh so với phiên trước. Cụ thể, Vietcombank niêm yết giá mua - bán USD ở mức 23.820 – 24.190 đồng/USD, tăng mạnh 40 đồng/USD cả chiều mua và chiều bán so với mức niêm yết trước.

BIDV niêm yết giá mua - bán USD ở mức 23.875 – 24.175 đồng/USD, tăng 5 đồng/USD cả chiều mua và chiều bán ra so với mức niêm yết trước.

Techcombank niêm yết giá mua - bán USD ở mức 23.839 – 24.200 đồng/USD, giảm 15 đồng/USD chiều mua vào, nhưng tăng 22 đồng/USD chiều bán ra so với mức niêm yết trước.

Eximbank niêm yết giá mua - bán USD giao dịch ở mức 23.800 – 24.190 đồng/USD, đi ngang chiều mua và chiều bán so với mức niêm yết trước.Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay tăng so với phiên trước.

Tỷ giá USD trên thế giới hôm 28/8/2023

Đồng USD trên thị trường thế giới hôm 28/8 tiếp tục tăng trong giỏ thanh toán quốc tế. Chỉ số Dollar-Index – đo lường sức mạnh đồng USD trong giỏ 6 đồng tiền chủ chốt tăng nhẹ hơn 0,02% so với phiên trước, lên mức 104.090 điểm.