Tỷ giá USD hôm nay 12/7/2024: Có tiếp tục lao dốc?

Tỷ giá USD/VND hôm nay (12/7) sẽ được Báo Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục trong các bản tin thị trường.

Cụ thể, tỷ giá trung tâm cặp đồng tiền VND/USD được Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng trong phiên ngày 11/7 ở mức 24.253 đồng, tăng 6 đồng so với mức công bố trước đó.

Tỷ giá USD tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.400 – 25.450 đồng/USD (mua – bán), đi ngang chiều mua và chiều bán ra so với phiên trước đó.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay tiếp tục giảm mạnh so với phiên trước. Tại thị trường Hà Nội, lúc 6 giờ 31 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở quanh mức 25.630 – 25.720 đồng/USD, giảm mạnh 97 đồng/USD chiều mua vào và giảm mạnh 73 đồng/USD chiều bán ra so với phiên giao dịch trước đó.

Sáng nay, đồng USD trên thị trường thế giới cũng lao dốc trong giỏ thanh toán quốc tế. Cụ thể, chỉ số Dollar-Index – đo lường sức mạnh đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt giảm mạnh 0,58% so với phiên trước, về mức 104.440 điểm vào lúc 6 giờ 34 phút sáng nay (giờ Hà Nội).

Đồng USD trên thị trường trong nước và quốc tế giảm mạnh là sau khi Chủ tịch Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) – ông erome Powell cho biết, Fed sẵn sàng giảm lãi suất bất kỳ khi nào mà không cần chờ cho lạm phát về mức mục tiêu 2%.

Thông tin trên đã làm tăng dự báo rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất đồng USD vào tháng 9 tới đây. Fed sớm giảm lãi suất sẽ khiến đồng USD còn giảm sâu.

Đứng phiên ngày 11/7, các ngân hàng thương mại tăng giá mua – bán đồng USD so với phiên trước. Cụ thể, tỷ giá USD tại Vietcombank niêm yết giá mua - bán USD ở mức 25.215 – 25.465 đồng/USD, tăng 6 đồng/USD cả chiều mua và chiều bán ra so với phiên trước đó.

BIDV niêm yết giá mua - bán USD đứng ở mức 25.245 – 25.465 đồng/USD, tăng 6 đồng/USD cả chiều mua và chiều bán ra so với phiên trước đó.Tại Vietinbank niêm yết giá mua - bán USD ở mức 25.115 – 25.425 đồng/USD, giảm 20 đồng/USD chiều mua và chiều bán ra so với phiên trước đó.

Eximbank niêm yết giá mua - bán USD giao dịch ở mức 25.200 – 25.465 đồng/USD, đi ngang chiều mua và tăng 7 đồng/USD chiều bán ra so với phiên trước đó.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Vietcombank đứng phiên hôm qua như sau:

Đồng EUR đứng quanh mức 26.832 – 28.303 đồng/EUR (mua – bán). Đồng bảng Anh, đứng ở mức 31.832 – 33.185 đồng/GBP.

Tỷ giá đồng france Thụy Sĩ, đứng ở quanh mức 27.560 – 28.732 đồng/CHF. Đồng đô la Canada, đứng ở quanh mức 18.188 – 18.961 đồng/CAD.

Tỷ giá đô la Úc, đứng ở quanh mức 16.718 – 17.429 đồng/AUD. Tỷ giá yên Nhật, mua - bán quanh mức 152 – 161 đồng/JPY.