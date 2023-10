Tỷ giá USD hôm nay 11/10/2023: Tăng nhẹ?

Tỷ giá USD/VND hôm nay (11/10) sẽ được Báo Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục trong các bản tin thị trường. Để cập nhật nhanh nhất thông tin tỷ giá USD hôm nay, quý vị độc giả vui lòng bấm F5, các thông tin về tỷ giá USD trên thế giới, trong nước,… sẽ được BTV cập nhật liên tục.

Tỷ giá USD thế giới hôm 10/10

Sáng 10/10, đồng USD trên thị trường thế giới đảo chiều giảm mạnh trong giỏ thanh toán quốc tế. Chỉ số Dollar-Index – đo lường sức mạnh đồng USD trong giỏ 6 đồng tiền chủ chốt giảm 0,31% so với phiên trước, về mức 105.970 điểm.

Theo Investing, đồng USD trú ẩn an toàn đã tăng vào phiên đầu tuần so với đồng euro khi các cuộc đụng độ quân sự giữa Israel và nhóm Hồi giáo Palestine Hamas làm dấy lên lo ngại rằng cuộc xung đột có thể mở rộng ra ngoài Gaza, nhưng đồng bạc xanh lại giảm giá so với các loại tiền tệ chính khác.