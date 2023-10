Bảng giá vàng hôm nay 31/10 sẽ được Báo Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục trong các bản tin giá vàng, thị trường. Để cập nhật nhanh nhất thông tin giá vàng hôm nay, quý vị độc giả vui lòng bấm F5, các thông tin về giá vàng SJC, giá vàng 9999, giá vàng DOJI, giá vàng PNJ, giá vàng Bảo Tín Minh Châu, giá vàng 24k, giá vàng 18k… sẽ được BTV cập nhật liên tục.



Giá vàng trong nước

Trước đó, trong bản tin giá vàng ngày 30/10. Giá vàng 9999 trong nước kết thúc phiên giao dịch ngày 30/10/2023, được SJC và Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau:

SJC Hà Nội: 69.900.000 đồng/lượng – 70.620.000 đồng/lượng.

Doji Hà Nội: 69.750.000 đồng/lượng – 70.600.000 đồng/lượng.

SJC TP.HCM: 69.850.000 đồng/lượng – 70.600.000 đồng/lượng.

Doji TP.HCM: 69.750.000 đồng/lượng – 70.600.000 đồng/lượng.

SJC Đà Nẵng: 69.900.000 đồng/lượng – 70.620.000 đồng/lượng.

Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cũng được doanh nghiệp giao dịch ở mức 70,20 – 70,97 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Còn tại Bảo Tín Mạnh Hải đang được giao dịch ở mức 70,20 – 71,17 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Giá vàng hôm nay 31/10: Đột ngột đảo chiều? (ảnh minh họa: Internet).

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới ngày 30/10, theo trang tin tài chính Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 5h00 (30/10) theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 2.006,020 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, vàng thế giới có giá khoảng 58,712 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng của SJC vẫn đang cao hơn giá vàng quốc tế là 11,438 triệu đồng/lượng.

Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, vàng đã chứng kiến một đợt tăng mạnh mẽ, đẩy giá vàng tăng vượt ngưỡng 2.000 USD/ouce. Cụ thể, giá vàng giao tăng 1,2% lên mức cao nhất kể từ giữa tháng 5 là 2.009,19 USD/ounce. Tính chung cả tuần tăng 1,4% và tính tới thời điểm hiện tại vàng đã tăng sang tuần thứ 3 liên tiếp.

Trong bối cảnh khi người phát ngôn quân sự chính của Israel thông báo lực lượng không quân và mặt đất của họ sẽ đẩy mạnh các hoạt động ở khu vực bất ổn địa chính trị - Dải Gaza, khiến giá vàng Mỹ kỳ hạn 12 tháng trong phiên giao dịch cuối ngày cũng tăng 0,1% lên 1.998,50 USD. Do đó, c ác nhà giao dịch tăng cường mua vàng làm nơi trú ẩn an toàn trước tâm lý lo ngại xung đột địa chính trị chưa có dấu hiệu tích cực. Hiện tại, thị trường đặc biệt quan tâm tới vấn đề là cuộc xung đột ở Trung Đông và chính sách lãi suất của Mỹ.

Theo Ole Hansen, phụ trách mảng chiến lược hàng hóa của Ngân hàng Saxco nhận định: "Mức đóng cửa trên 2000 USD có thể báo hiệu sự trở lại mức 2 đóng cửa cao kỷ lục, khoảng 2050 USD vào tháng 3/2022 và tháng 5/2023".

Cùng nhận định trên, Michael Moor, nhà sáng lập Moor Analytics khẳng định bức tranh kỹ thuật của vàng sẽ lạc quan, ngay cả khi thị trường phải chứng kiến sự thoái lui vừa phải trong thời gian ngắn hạn.