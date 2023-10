Bảng giá vàng hôm nay 15/10 sẽ được Báo Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục trong các bản tin giá vàng, thị trường. Để cập nhật nhanh nhất thông tin giá vàng hôm nay, quý vị độc giả vui lòng bấm F5, các thông tin về giá vàng SJC, giá vàng 9999, giá vàng DOJI, giá vàng PNJ, giá vàng Bảo Tín Minh Châu, giá vàng 24k, giá vàng 18k… sẽ được BTV cập nhật liên tục.



Giá vàng trong nước

Trước đó, trong bản tin giá vàng ngày 14/10. Giá vàng 9999 trong nước kết thúc phiên giao dịch ngày 14/10/2023, được SJC và Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau:

SJC Hà Nội: 69.800.000 đồng/lượng – 71.020.000 đồng/lượng.

Doji Hà Nội: 69.600.000 đồng/lượng – 71.000.000 đồng/lượng.

SJC TP.HCM: 69.800.000 đồng/lượng – 71.000.000 đồng/lượng.

Doji TP.HCM: 69.600.000 đồng/lượng – 71.000.000 đồng/lượng.

SJC Đà Nẵng: 69.800.000 đồng/lượng – 71.020.000 đồng/lượng.

Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cũng được doanh nghiệp giao dịch ở mức 69,52 – 70,18 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Còn tại Bảo Tín Mạnh Hải đang được giao dịch ở mức 69,52 – 70,38 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Giá vàng hôm nay 15/10: Tăng sốc, vọt hơn 71 triệu đồng/lượng? (ảnh minh họa: Internet).

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới ngày 14/10, theo trang tin tài chính Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 5h00 (14/10) theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 1.932,365 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, vàng thế giới có giá khoảng 56,289 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng của SJC vẫn đang cao hơn giá vàng quốc tế là 13,211 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới đã tạo ra một đợt phục hồi mạnh mẽ do căng thẳng địa chính trị ngày càng gia tăng ở Trung Đông và hy vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ không tăng lãi suất thêm trong năm nay. Kim loại quý này đã mạnh lên nhờ báo cáo Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Hoa Kỳ trong tháng 9 cho thấy lạm phát chung cao hơn kỳ vọng. Vàng phục hồi nhanh chóng khi các nhà giao dịch tin vào việc Fed quyết định không thay đổi lãi suất tại cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 11 càng trở nên rõ ràng hơn. Điều này là do chỉ số lạm phát cơ bản của CPI giảm nhẹ và đang ở mức phù hợp với kỳ vọng. Thông tin về lạm phát được quan tâm hơn so với việc giá dầu toàn cầu tăng cao, làm tăng thêm chỉ số giá.

Trong khi đó, bình luận trung lập từ Chủ tịch Fed Philadelphia Patrick Harker cũng đã hỗ trợ giá vàng. Fed Harker trích dẫn rằng lo ngại về lạm phát kéo dài vẫn không có trong dữ liệu gần đây, cho phép ngân hàng trung ương giữ nguyên lãi suất trong thời gian tới.