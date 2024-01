Bảng giá vàng hôm nay 31/1 sẽ được Báo Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục trong các bản tin giá vàng, thị trường. Để cập nhật nhanh nhất thông tin giá vàng hôm nay, quý vị độc giả vui lòng bấm F5, các thông tin về giá vàng SJC, giá vàng 9999, giá vàng DOJI, giá vàng PNJ, giá vàng Bảo Tín Minh Châu, giá vàng 24k, giá vàng 18k… sẽ được BTV cập nhật liên tục.



Giá vàng trong nước

Trước đó, trong bản tin giá vàng ngày 30/1. Giá vàng 9999 trong nước kết thúc phiên giao dịch ngày 30/1/2024, được SJC và Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau:

SJC Hà Nội: 74.900.000 đồng/lượng – 77.420.000 đồng/lượng.

Doji Hà Nội: 74.850.000 đồng/lượng – 77.350.000 đồng/lượng.

SJC TP.HCM: 74.900.000 đồng/lượng – 77.400.000 đồng/lượng.

Doji TP.HCM: 74.850.000 đồng/lượng – 77.350.000 đồng/lượng.

SJC Đà Nẵng: 74.900.000 đồng/lượng – 77.420.000 đồng/lượng.

Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cũng được doanh nghiệp giao dịch ở mức 74,45 – 76,85 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Còn tại Bảo Tín Mạnh Hải đang được giao dịch ở mức 74,45 – 77,05 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Giá vàng hôm nay 31/1: Tăng “bốc đầu”? (ảnh minh họa: Internet).

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới ngày 30/1, theo trang tin tài chính Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 5h00 (30/1) theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 2.032,790 USD/ounce - chênh lệch 14,2 USD/ounce so với giá vàng trong phiên giao dịch ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, vàng thế giới có giá khoảng 59,459 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng của SJC vẫn đang cao hơn giá vàng quốc tế là 14,841 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày hôm nay, nhưng giảm so với mức cao hàng ngày do một số giao dịch mua trú ẩn an toàn sau cuộc tấn công khủng bố ở Jordan khiến ba binh sĩ Mỹ thiệt mạng. Vàng tháng 2 lần cuối tăng 6,90 USD/ounce ở mức 2.024,00 USD/ounce.

Trong khi đó, thị trường chờ đợi quyết định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) vào cuộc họp cuối tuần này để có thêm manh mối về thời điểm cắt giảm lãi suất đầu tiên của FED trong năm nay. Cụ thể, giá vàng giao ngay tăng 0,4%, lên mức 2.025,97 USD/ounce. Trong khi đó, giá vàng giao kỳ hạn tăng 0,4%, lên 2.025,4 USD/ounce.

Theo Jim Wyckoff, nhà phân tích cấp cao tại chuyên trang về thị trường vàng Kitco Metals cho biết, căng thẳng ở Trung Đông đang gia tăng và đó là nguyên nhân khiến dòng tiền chảy vào thị trường vàng và bạc, khi nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng.