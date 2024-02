Giá vàng hôm nay 18/2: Chao đảo?

Bảng giá vàng hôm nay 18/2 sẽ được Báo Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục trong các bản tin giá vàng, thị trường. Để cập nhật nhanh nhất thông tin giá vàng hôm nay, quý vị độc giả vui lòng bấm F5, các thông tin về giá vàng SJC, giá vàng 9999, giá vàng DOJI, giá vàng PNJ, giá vàng Bảo Tín Minh Châu, giá vàng 24k, giá vàng 18k… sẽ được BTV cập nhật liên tục.



Giá vàng trong nước

Trước đó, trong bản tin giá vàng ngày 17/2. Giá vàng 9999 trong nước kết thúc phiên giao dịch ngày 17/2/2024, được SJC và Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau:

SJC Hà Nội: 76.100.000 đồng/lượng – 78.620.000 đồng/lượng.

Doji Hà Nội: 76.050.000 đồng/lượng – 78.550.000 đồng/lượng.

SJC TP.HCM: 76.600.000 đồng/lượng – 78.800.000 đồng/lượng.

Doji TP.HCM: 76.100.000 đồng/lượng – 78.600.000 đồng/lượng.

SJC Đà Nẵng: 76.100.000 đồng/lượng – 78.620.000 đồng/lượng.

Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cũng được doanh nghiệp giao dịch ở mức 76,35– 78,25 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Còn tại Bảo Tín Mạnh Hải đang được giao dịch ở mức 76,35– 78,70 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới ngày 17/2, theo trang tin tài chính Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 5h00 (17/2) theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 2.012,250 USD/ounce – chênh lệch 8 USD/ounce so với giá vàng ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, vàng thế giới có giá khoảng 58,773 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng của SJC vẫn đang cao hơn giá vàng quốc tế là 17,427 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới biến động nhẹ trong phiên giao dịch ở châu Á sau khi lấy lại mức quan trọng do dữ liệu doanh số bán lẻ yếu của Mỹ làm dấy lên một số nghi ngờ về thời điểm Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất. Giá vàng thỏi đã tăng trở lại trên mức 2.000 USD/ounce vào thứ Năm sau khi phá vỡ mức thấp hơn nhiều so với mức hồi đầu tuần. Một số nhu cầu trú ẩn an toàn sau dữ liệu cho thấy suy thoái kinh tế ở Nhật Bản và Anh cũng hỗ trợ giá vàng.

Tuy vậy, kim loại màu vàng vẫn phải đối mặt với mức giảm mạnh hàng tuần do các nhà giao dịch phần lớn giảm kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất sớm, đặc biệt là sau dữ liệu lạm phát chỉ số giá tiêu dùng nóng hơn dự kiến vào đầu tuần này. Các quan chức FED đã nhiều lần cảnh báo rằng ngân hàng trung ương không vội tăng lãi suất, vì nền kinh tế Mỹ, lạm phát và thị trường lao động đều vẫn đang hoạt động mạnh mẽ.

Theo đánh giá của các nhà phân tích, một kịch bản như vậy báo hiệu không tốt cho giá vàng, vì lãi suất cao hơn sẽ đẩy chi phí cơ hội khi đầu tư vào kim loại màu vàng tăng lên.