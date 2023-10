Giá vàng hôm nay 18/10: Tiếp tục đà giảm?

Bảng giá vàng hôm nay 18/10 sẽ được Báo Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục trong các bản tin giá vàng, thị trường. Để cập nhật nhanh nhất thông tin giá vàng hôm nay, quý vị độc giả vui lòng bấm F5, các thông tin về giá vàng SJC, giá vàng 9999, giá vàng DOJI, giá vàng PNJ, giá vàng Bảo Tín Minh Châu, giá vàng 24k, giá vàng 18k… sẽ được BTV cập nhật liên tục.



Giá vàng trong nước

Trước đó, trong bản tin giá vàng ngày 17/10. Giá vàng 9999 trong nước kết thúc phiên giao dịch ngày 17/10/2023, được SJC và Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau:

SJC Hà Nội: 69.300.000 đồng/lượng – 70.020.000 đồng/lượng.

Doji Hà Nội: 69.250.000 đồng/lượng – 70.150.000 đồng/lượng.

SJC TP.HCM: 69.300.000 đồng/lượng – 70.000.000 đồng/lượng.

Doji TP.HCM: 69.400.000 đồng/lượng – 70.100.000 đồng/lượng.

SJC Đà Nẵng: 69.300.000 đồng/lượng – 70.020.000 đồng/lượng.

Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cũng được doanh nghiệp giao dịch ở mức 69,60 – 70,23 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Còn tại Bảo Tín Mạnh Hải đang được giao dịch ở mức 69,60 – 70,43 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới rạng sáng 17/10 giảm với vàng giao ngay giảm 11,6 USD xuống còn 1.919,7 USD/ounce. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 1.934,3 USD/ounce, giảm 7,3 USD so với rạng sáng qua.

Giá vàng thế giới giảm khi chịu áp lực bởi lực bán kỹ thuật sau đợt tăng sốc 3% trước đó được thúc đẩy bởi nhu cầu trú ẩn an toàn. Cuộc xung đột Israel-Hamas đã kéo các nhà đầu tư đổ xô vào vàng để bảo vệ tài sản của mình. Mặc dù vàng giảm trong phiên giao dịch đầu tuần, nhưng kim loại quý này vẫn giữ trên mức sàn quan trọng 1.900 USD/ounce.

Ole Hansen, chiến lược gia hàng hóa tại Ngân hàng Saxo, cho rằng, vàng vẫn đang được hưởng lợi từ bất ổn tại Trung Đông. Ông lưu ý các nhà đầu tư nên xem liệu biến động của trái phiếu và đồng USD cùng với tình hình ở Trung Đông.

Vàng, thường được sử dụng như một phương tiện lưu trữ giá trị an toàn trong thời điểm bất ổn chính trị và tài chính, đã tăng 3,4% vào thứ 6 tuần trước. Đây là mức tăng trong ngày lớn nhất trong 7 tháng do nhu cầu trú ẩn an toàn mạnh mẽ và khả năng thanh toán ngắn hạn.

Trong khi tình hình xung đột Israel-Hamas chưa có dấu hiệu lắng dịu, Alexander Zumpfe, nhà giao dịch kim loại quý tại Heraeus cho biết, các nhà đầu tư ngày càng tìm kiếm cơ hội đầu tư ổn định trong những khoảng thời gian như vậy và vàng một lần nữa đáp ứng những kỳ vọng này.

Ngoài diễn biến tại Trung Đông, các nhà đầu tư cũng đang để mắt đến quan điểm về chính sách tiền tệ của Mỹ với bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell vào cuối tuần này. Theo công cụ CME FedWatch, các thị trường đang dự báo 90% khả năng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp chính sách vào tháng tới.

Về dài hạn, vàng vẫn đang được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố, trong đó có hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương. Theo Bart Melek, chiến lược gia hàng hóa của TD Securities, hoạt động mua vàng mạnh mẽ và bền vững của các ngân hàng trung ương đã tạo nền tảng vững chắc cho giá vàng trong thời gian gần đây và sẽ là động lực chính đẩy kim loại quý lên mức cao mới mọi thời đại trong năm mới.

Melek cho rằng, việc ngân hàng trung ương mua vào có thể là lý do khiến vàng vẫn giữ được mức hỗ trợ quan trọng 1.800 USD/ounce trong đợt bán tháo do lãi suất cao hơn gần đây. Đây là nền tảng cho vàng chinh phục mức 2.100 USD/ounce trong năm tới.