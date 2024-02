Giá vàng hôm nay 14/2: Phá vỡ lịch sử?

Bảng giá vàng hôm nay 14/2 sẽ được Báo Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục trong các bản tin giá vàng, thị trường. Để cập nhật nhanh nhất thông tin giá vàng hôm nay, quý vị độc giả vui lòng bấm F5, các thông tin về giá vàng SJC, giá vàng 9999, giá vàng DOJI, giá vàng PNJ, giá vàng Bảo Tín Minh Châu, giá vàng 24k, giá vàng 18k… sẽ được BTV cập nhật liên tục.



Giá vàng trong nước

Trước đó, trong bản tin giá vàng ngày 14/2. Giá vàng 9999 trong nước kết thúc phiên giao dịch ngày 14/2/2024, được SJC và Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau:

SJC Hà Nội: 76.700.000 đồng/lượng – 78.920.000 đồng/lượng.

Doji Hà Nội: 76.550.000 đồng/lượng – 78.850.000 đồng/lượng.

SJC TP.HCM: 76.700.000 đồng/lượng – 78.900.000 đồng/lượng.

Doji TP.HCM: 76.550.000 đồng/lượng – 78.850.000 đồng/lượng.

SJC Đà Nẵng: 76.700.000 đồng/lượng – 78.920.000 đồng/lượng.

Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cũng được doanh nghiệp giao dịch ở mức 76,75– 78,90 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Còn tại Bảo Tín Mạnh Hải đang được giao dịch ở mức 76,75– 79,70 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Giá vàng hôm nay 14/2: Đà rơi tự do? (ảnh minh họa: Internet).

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới ngày 14/2, theo trang tin tài chính Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 5h00 (14/2) theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 1.993,205 USD/ounce - giảm 26,945 USD/ounce so với giá vàng ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, vàng thế giới có giá khoảng 57,954 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng của SJC vẫn đang cao hơn giá vàng quốc tế là 18,746 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới trong phiên giao dịch hôm nay giảm mạnh, trượt khỏi ngưỡng tâm lý mức quan trọng 2.000 USD/ounce xuống mức thấp nhất trong 2 tháng vào thứ Ba (giờ Mỹ) khi báo cáo mới công bố cho thấy lạm phát của Mỹ tăng mạnh hơn dự kiến. Dữ liệu lạm phát mới nhất tiếp tục làm giảm triển vọng cắt giảm lãi suất sớm từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED). Sau báo cáo, vàng giao ngay đã giảm 1,3% xuống mức thấp nhất kể từ ngày 13/12.

Điểm dữ liệu kinh tế của Hoa Kỳ trong ngày cho thấy, báo cáo chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 1 đã tăng 3,1% so với cùng kỳ năm ngoái, so với mức dự báo tăng 2,9%. Chỉ số CPI “cốt lõi” (không bao gồm lương thực và năng lượng dễ biến động) trong tháng 1 cũng cao hơn dự kiến, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm ngoái

Theo đánh giá của Tai Wong, chuyên gia phân tích kim loại độc lập tại New York, đây không phải là báo cáo mà thị trường muốn thấy. Báo cáo cho thấy lạm phát “cứng đầu” một cách đáng ngạc nhiên đang dần làm tiêu tan khả năng FED tiến hành nới lỏng chính sách tiền tệ vào tháng 5.

Sau dữ liệu CPI, các nhà giao dịch cho rằng, các nhà hoạch định chính sách của FED có thể sẽ đợi đến tháng 6 trước khi đưa ra quyết định nới lỏng chính sách tiền tệ. Lãi suất cao không phải là môi trường thuận lợi đối với vàng khi nó làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng thỏi.