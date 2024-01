Bảng giá vàng hôm nay 14/1 sẽ được Báo Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục trong các bản tin giá vàng, thị trường. Để cập nhật nhanh nhất thông tin giá vàng hôm nay, quý vị độc giả vui lòng bấm F5, các thông tin về giá vàng SJC, giá vàng 9999, giá vàng DOJI, giá vàng PNJ, giá vàng Bảo Tín Minh Châu, giá vàng 24k, giá vàng 18k… sẽ được BTV cập nhật liên tục.



Giá vàng trong nước

Trước đó, trong bản tin giá vàng ngày 13/1. Giá vàng 9999 trong nước kết thúc phiên giao dịch ngày 13/1/2024, được SJC và Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau:

SJC Hà Nội: 74.000.000 đồng/lượng – 77.020.000 đồng/lượng.

Doji Hà Nội: 73.950.000 đồng/lượng – 76.950.000 đồng/lượng.

SJC TP.HCM: 74.500.000 đồng/lượng – 77.500.000 đồng/lượng.

Doji TP.HCM: 73.950.000 đồng/lượng – 76.950.000 đồng/lượng.

SJC Đà Nẵng: 74.000.000 đồng/lượng – 77.020.000 đồng/lượng.

Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cũng được doanh nghiệp giao dịch ở mức 73,80 – 75,95 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Còn tại Bảo Tín Mạnh Hải đang được giao dịch ở mức 73,80 – 76,15 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Giá vàng hôm nay 14/1: Lên một tầm cao mới? (ảnh minh họa: Internet).

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới ngày 13/1, theo trang tin tài chính Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 5h00 (13/1) theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 2.046,600 USD/ounce – chênh lệch 18,43 USD/ounce so với giá vàng ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, vàng thế giới có giá khoảng 59,654 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng của SJC vẫn đang cao hơn giá vàng quốc tế là 13,846 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới chứng kiến sự gia tăng đáng kể khi các nhà đầu tư chuyển sang tài sản trú ẩn an toàn trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang sau các cuộc không kích do Mỹ và Vương quốc Anh thực hiện ở Yemen. Trên sàn COMEX của New York, giá vàng kỳ hạn tháng 2 đạt mức đáng chú ý là 2.051,60 USD/ounce, trong khi vàng giao ngay cũng tăng, giao dịch ở mức 2.046,600 USD/ounce.

Cùng với sự tăng giá của vàng, hợp đồng tương lai của Mỹ cũng chứng kiến xu hướng đi lên, với giá trị được ghi nhận ở mức 2.043,35 USD/ounce. Các nhà đầu tư thường đổ xô vào vàng trong thời điểm bất ổn và môi trường địa chính trị hiện tại đã củng cố xu hướng này. Các cuộc không kích đã làm dấy lên lo ngại về sự ổn định trong khu vực, thúc đẩy sự chuyển hướng sang sự an toàn tương đối của vàng.