Gái xinh Nhật Bản có gương mặt đẹp nhất thế giới, vòng eo 56cm

Momo (tên đầy đủ Momo Hirai, ở Nhật Bản) là gái xinh nổi tiếng, sở hữu lượng fan hâm mộ hùng hậu. Momo là thành viên nhóm nhạc Twice, hiện đang hoạt động nghệ thuật ở Hàn Quốc.Hot girl này hiện tại đang sở hữu 13,9 triệu fans trên nền tảng Instagram. Người đẹp xứ Phù Tang từng lọt top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới do TC Candler. Trong nhóm Twice, cô được yêu thích nhờ vẻ ngoài xinh đẹp, ngoại hình cuốn hút cùng khả năng vũ đạo điêu luyện. Người hâm mộ luôn đánh giá cao nhan sắc của cô nàng mỗi khi xuất hiện trên sân khấu cũng như qua những tấm ảnh trên trang cá nhân. Khi diện bất kì bộ trang phục nào cô nàng cũng đều thể hiện ra hết đường nét quyến rũ của mình. Đôi mắt to tròn cùng nước da trắng hồng giúp nữ idol thêm phần quyến rũ. Nhiều khán giả ngưỡng mộ tỷ lệ cơ thể hoàn hảo của Momo. Momo thu hút lượng người hâm mộ đông đảo nhờ sắc vóc nổi bật.

