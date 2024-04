Giá vàng hôm nay 05/4: Vàng nhẫn phá đỉnh?

Bảng giá vàng hôm nay 05/4 sẽ được Báo Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục trong các bản tin giá vàng, thị trường. Để cập nhật nhanh nhất thông tin giá vàng hôm nay, quý vị độc giả vui lòng bấm F5, các thông tin về giá vàng SJC, giá vàng 9999, giá vàng DOJI, giá vàng PNJ, giá vàng Bảo Tín Minh Châu, giá vàng 24k, giá vàng 18k… sẽ được BTV cập nhật liên tục.

Giá vàng trong nước

Sáng 04/4, giá vàng nhẫn trong nước được các thương hiệu đồng loạt điều chỉnh tăng. Theo đó, công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá nhẫn trơn mức 70,8 - 72,05 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng so với cuối ngày 3/4. Tập đoàn Vàng bạc Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn trơn tăng lên mức 71,1 - 72,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn đạt đỉnh 72 triệu đồng/lượng. Ảnh minh họa

Vàng miếng SJC cũng tăng mạnh theo thế giới và áp sát mốc 82 triệu đồng một lượng. Chốt phiên giao dịch 04/4, vàng 9999 được SJC và Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau:

SJC Hà Nội: 79.300.000 đồng/lượng – 81.320.000 đồng/lượng.

Doji Hà Nội: 78.700.000 đồng/lượng – 81.000.000 đồng/lượng.

SJC TP.HCM: 79.300.000 đồng/lượng – 81.300.000 đồng/lượng.

Doji TP.HCM: 78.900.000 đồng/lượng – 81.000.000 đồng/lượng.

SJC Đà Nẵng: 79.300.000 đồng/lượng – 81.320.000 đồng/lượng.

Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 79,00 – 81,00 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Tại Bảo Tín Mạnh Hải, vàng miếng SJC được giao dịch ở mức 79,00 – 81,12 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Giá vàng thế giới

Đầu giờ sáng 4/4 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới lần đầu đạt mức cao không tưởng 2.300 USD/ounce, tăng 18 USD/ounce so với kỷ lục cũ 2.282 USD/ounce vừa lập trước đó 1 ngày.

Lúc 22h46 ngày 4/4 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới trên sàn Kitco ở mức 2.291,50 - 2.292,50, giảm 8,7 USD so với phiên giao dịch liền trước.

Như vậy, giá vàng giảm nhẹ khi các nhà giao dịch chốt lời trong bối cảnh kim loại quý liên tục lập đỉnh mới.

Giá kim loại quý liên tục tăng thời gian gần đây và xô đổ các kỷ lục khiến nhiều người ngỡ ngàng. Dù vậy, theo tờ Cbsnews, phần lớn các chuyên gia vẫn rất lạc quan về kim loại quý và đều đưa ra dự đoán giá vàng sẽ còn tăng. Alex Ebkarian, đồng sáng lập của Allegiance Gold, cho rằng: “Vàng sẽ tiếp tục duy trì ở mức rất cao trong năm tới và có thể cao hơn trong những năm tiếp theo”.

Giám đốc đầu tư của Scorpion Minerals Michael Langford cho rằng, yếu tố thúc đẩy giá vàng là do các đồng tiền trên toàn cầu mất giá so với đồng USD vì nhiều lý do. "Mọi người mua vàng về cơ bản là để bảo vệ khỏi sự mất giá của đồng nội tệ. Nếu lãi suất không giảm và Fed duy trì lãi suất hiện tại (đến cuối năm), thì việc giá vàng điều chỉnh ít nhất 10% là hợp lý", ông Langford cho biết.