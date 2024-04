Bí ẩn gia tộc giàu nhất thế giới trong lịch sử hiện đại

Rothschild là một trong những gia tộc lâu đời, giàu có và danh tiếng nhất trong lịch sử thế giới. Có thể coi Rothschild là gia đình nắm giữ ngành tài chính - ngân hàng khắp thế giới vào thế kỷ 18 và đặt nền tảng cho hoạt động kinh doanh ngân hàng hiện đại. Ảnh: LinkedIn Dù có tầm ảnh hưởng rộng khắp và sở hữu khối tài sản khổng lồ song gia tộc Rothschild sống kín tiếng và có nhiều bí mật gây tò mò. Ảnh: Business2community Gia đình Rothschild là người Do Thái có nguồn gốc từ Đức. Ông tổ của dòng họ Rothschild là Mayer Amschel Rothschild (1744–1812), còn được gọi là “ông tổ của ngành ngân hàng”. Ảnh: Getty Sinh trưởng trong một khu ổ chuột ở Frankfurt nhưng sau này Mayer đã tiến thân vào giới quý tộc. Bước ngoặt quan trọng nhất là Mayer cùng với các con trai thành lập ngân hàng hoạt động theo kiểu hiện đại đầu tiên trên thế giới. Ảnh: Facebook Đến cuối đời, Mayer và các con ông trở thành chủ ngân hàng quốc tế. Hệ thống ngân hàng của gia tộc trải rộng khắp nước Đức, sau đó lan ra London, Paris, Vienna và Naples. Ngày nay, đế chế ngân hàng do gia tộc Rothschild thành lập vẫn tiếp tục hùng mạnh và có mặt tại 5 châu. Ảnh: 5knowledge Trong suốt khoảng 200 năm, độ giàu có của gia tộc Rothschild có thể coi là vô song. Ở thời đỉnh cao, tổng tài sản của gia tộc Rothschild ước tính lên tới 1.000 tỷ USD (theo tỷ giá hiện tại). Vì vậy, Rothschild được xem là gia tộc giàu nhất thế giới trong lịch sử hiện đại. Ảnh: Getty Trước khi qua đời vào năm 1812, Mayer Rothschild đưa ra nhiều quy định nghiêm ngặt đối với con cháu về cách quản lý tài sản gia đình. Nhờ đó, những người con cháu giỏi giang của gia tộc vẫn tiếp tục gây dựng khối tài sản của riêng mình. Ảnh: Getty Tuy nhiên, có một điều đáng chú ý là các thành viên trong dòng họ Rothschild chưa bao giờ xuất hiện trong danh sách các tỷ phú giàu nhất thế giới của các tổ chức và tạp chí uy tín. Ảnh: Getty Lý do là khối tài sản khổng lồ của gia tộc Rothschild được chia cho nhiều thế hệ thừa kế trong suốt các năm qua. Mayer Rothschild có tổng cộng 7 người con và hàng chục người cháu. Ảnh; CNN Trong khi đó, danh sách tỷ phú của Forbes mới chỉ xuất hiện trong thời gian gần đây và chỉ bao gồm những cá nhân giàu có nhất, không phải các gia đình. Ảnh; CNN Hơn nữa, các thành viên gia tộc Rothschild sống khá kín tiếng. Họ hiếm khi xuất hiện công khai trước công chúng. Ảnh; CNNChặng đường thành tỷ phú của CEO hãng Apple. Nguồn: VTV24

Rothschild là một trong những gia tộc lâu đời, giàu có và danh tiếng nhất trong lịch sử thế giới. Có thể coi Rothschild là gia đình nắm giữ ngành tài chính - ngân hàng khắp thế giới vào thế kỷ 18 và đặt nền tảng cho hoạt động kinh doanh ngân hàng hiện đại. Ảnh: LinkedIn Dù có tầm ảnh hưởng rộng khắp và sở hữu khối tài sản khổng lồ song gia tộc Rothschild sống kín tiếng và có nhiều bí mật gây tò mò. Ảnh: Business2community Gia đình Rothschild là người Do Thái có nguồn gốc từ Đức. Ông tổ của dòng họ Rothschild là Mayer Amschel Rothschild (1744–1812), còn được gọi là “ông tổ của ngành ngân hàng”. Ảnh: Getty Sinh trưởng trong một khu ổ chuột ở Frankfurt nhưng sau này Mayer đã tiến thân vào giới quý tộc. Bước ngoặt quan trọng nhất là Mayer cùng với các con trai thành lập ngân hàng hoạt động theo kiểu hiện đại đầu tiên trên thế giới. Ảnh: Facebook Đến cuối đời, Mayer và các con ông trở thành chủ ngân hàng quốc tế. Hệ thống ngân hàng của gia tộc trải rộng khắp nước Đức, sau đó lan ra London, Paris, Vienna và Naples. Ngày nay, đế chế ngân hàng do gia tộc Rothschild thành lập vẫn tiếp tục hùng mạnh và có mặt tại 5 châu. Ảnh: 5knowledge Trong suốt khoảng 200 năm, độ giàu có của gia tộc Rothschild có thể coi là vô song. Ở thời đỉnh cao, tổng tài sản của gia tộc Rothschild ước tính lên tới 1.000 tỷ USD (theo tỷ giá hiện tại). Vì vậy, Rothschild được xem là gia tộc giàu nhất thế giới trong lịch sử hiện đại. Ảnh: Getty Trước khi qua đời vào năm 1812, Mayer Rothschild đưa ra nhiều quy định nghiêm ngặt đối với con cháu về cách quản lý tài sản gia đình. Nhờ đó, những người con cháu giỏi giang của gia tộc vẫn tiếp tục gây dựng khối tài sản của riêng mình. Ảnh: Getty Tuy nhiên, có một điều đáng chú ý là các thành viên trong dòng họ Rothschild chưa bao giờ xuất hiện trong danh sách các tỷ phú giàu nhất thế giới của các tổ chức và tạp chí uy tín. Ảnh: Getty Lý do là khối tài sản khổng lồ của gia tộc Rothschild được chia cho nhiều thế hệ thừa kế trong suốt các năm qua. Mayer Rothschild có tổng cộng 7 người con và hàng chục người cháu. Ảnh; CNN Trong khi đó, danh sách tỷ phú của Forbes mới chỉ xuất hiện trong thời gian gần đây và chỉ bao gồm những cá nhân giàu có nhất, không phải các gia đình. Ảnh; CNN Hơn nữa, các thành viên gia tộc Rothschild sống khá kín tiếng. Họ hiếm khi xuất hiện công khai trước công chúng. Ảnh; CNN Chặng đường thành tỷ phú của CEO hãng Apple. Nguồn: VTV24