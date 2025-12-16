Tiến độ thi công cầu Phước Khánh trên cao tốc Bến Lức - Long Thành

Không được nhường đường, Sơn cho rằng tài xế xe khách không hợp tác nên đã bức xúc, lên cabin xe khách to tiếng với tài xế và rút chìa khóa xe rồi bỏ đi.

Ngày 5/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội cho biết, sau khi triệu tập, làm việc đối với tài xế và những người liên quan, căn cứ các tài liệu chứng cứ thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với Bùi Trường Sơn (SN 1977, trú tại xã Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".