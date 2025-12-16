Tiến độ thi công cầu Phước Khánh trên cao tốc Bến Lức - Long Thành

Hình hài cao tốc Cần Thơ – Cà Mau trước ngày thông xe
Dự kiến, Dự án cao tốc Cần Thơ – Cà Mau sẽ thông xe kỹ thuật vào Thứ 6 tuần tới (ngày 19/12).
Nút giao nối 3 cao tốc 115.000 tỷ sắp thông xe kỹ thuật
Nút giao Mỹ Yên (Tây Ninh) kết nối Vành đai 3 TP HCM, cao tốc Bến Lức - Long Thành và TP HCM - Trung Lương đang hoàn thiện các hạng mục quan trọng.
Tạm giữ hình sự tài xế rút chìa khoá xe khách trên đường Vành đai 3
Không được nhường đường, Sơn cho rằng tài xế xe khách không hợp tác nên đã bức xúc, lên cabin xe khách to tiếng với tài xế và rút chìa khóa xe rồi bỏ đi.
Ngày 5/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội cho biết, sau khi triệu tập, làm việc đối với tài xế và những người liên quan, căn cứ các tài liệu chứng cứ thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với Bùi Trường Sơn (SN 1977, trú tại xã Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".
Kẻ sát nhân tại quán cà phê bị bắt khi đang xem chơi cờ tướng
Sau khi gây ra vụ giết người man rợ tại quán cà phê của người quen để cướp tài sản, Bùi Trung Kiên đã bỏ trốn vào Bình Dương và bị bắt khi đang xem chơi cờ tướng.
Kiểm tra đột xuất nhà hàng, phát hiện hơn 100 cá thể chim hoang dã
Lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện và thu giữ hơn 100 cá thể chim hoang dã bị nhốt trái phép.
Công an bắt giữ nam thanh niên mang 29 quả pháo nổ đi bán
Đối tượng L.V.T, 20 tuổi, đang điều khiển xe mô tô vận chuyển 29 quả pháo nổ tự chế (loại pháo trứng) đi giao bán thì bị Công an Bắc Ninh bắt giữ.
Giúp đỡ cháu bé bị lạc tại Vườn thú về với gia đình ở Hà Nội
Sự nhanh chóng, tận tâm và tinh thần trách nhiệm, lực lượng chức năng đã giúp một cháu bé bị lạc tại Vườn thú Hà Nội sớm được đoàn tụ với gia đình.
Bắc Ninh chỉ đạo xử lý nghiêm hành vi tiếp tay cho buôn lậu
UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các cơ quan chức năng liên quan xử lý nghiêm đường dây, ổ nhóm buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả.
Công an Lào Cai chung sức đổ bê tông, làm đường cùng người dân
Các cán bộ, chiến sĩ Công an phường Sa Pa đã tích cực tham gia hỗ trợ nhân dân đổ bê tông 150m tuyến đường Lồ A Xa, góp phần cải thiện điều kiện đi lại.
Bắt giữ đối tượng trộm gần 1 tỷ đồng của người phụ nữ bán bánh xèo ở Gia Lai
Phát hiện bà H.T.L. ở đối diện sống một mình và hàng ngày đi chợ bán bánh xèo, căn nhà không có người trông coi, Thành đột nhập để trộm cắp tài sản gần 1 tỷ đồng.
Thông tuyến Quốc lộ 6 đoạn qua xã Mai Châu trong vụ sạt lở 3 người chết
Sáng nay 15/12, lực lượng chức năng đã nỗ lực cứu nạn hoàn tất và thông xe Quốc lộ 6 sau khi xảy ra sạt lở.
Bị phạt 7,5 triệu vì chia sẻ nội dung bạo lực, rùng rợn trên Facebook
Công an phường Cam Đường vừa xử phạt 7,5 triệu đồng đối với một người phụ nữ vì chia sẻ nội dung bạo lực, rùng rợn trên Facebook.
Bắt quả tang đối tượng vận chuyển hơn 300kg pháo nổ ở Nghệ An
Lực lượng chức năng Nghệ An vừa bắt quả tang Nguyễn Văn Lâm về hành vi vận chuyển hàng cấm là pháo nổ, thu giữ 345kg pháo nổ các loại do nước ngoài sản xuất.