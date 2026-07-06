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Quân sự - Thế giới

Tiêm tích Yak-130M cất cánh - khi người thầy trở thành chiến binh

Yak-130M đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình chuyển đổi dòng máy bay huấn luyện tiên tiến vốn đã được kiểm chứng thành một máy bay chiến đấu.

Tuệ Minh

Phiên bản nâng cấp Yak-130M của Nga đã hoàn thành chuyến bay đầu tiên, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình chuyển đổi dòng máy bay huấn luyện tiên tiến vốn đã được kiểm chứng thành một máy bay chiến đấu hạng nhẹ có năng lực tác chiến cao hơn.

Động thái này, cũng giúp cho chiếc tiêm kích đa năng này gia tăng sức hấp dẫn trên thị trường xuất khẩu.

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Yak-130 là máy bay huấn luyện quen thuộc với nhiều lực lượng không quân trên thế giới.

Theo Tập đoàn Rostec, chuyến bay thành công cho thấy Moscow đang định vị Yak-130M không chỉ là phương tiện đào tạo phi công mà còn là máy bay chiến đấu chi phí thấp phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

Yak-130M được phát triển trên cơ sở Yak-130, máy bay huấn luyện phản lực hai chỗ ngồi đang được Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga và một số quốc gia khác sử dụng.

Máy bay vẫn giữ nguyên thiết kế khí động học cơ bản nhưng được hiện đại hóa sâu về năng lực chiến đấu.

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Trang thiết bị vũ khí phiên bản chiến đấu Yak-130M có thể mang theo. Ảnh: Sputnik.

Rostec cho biết, mặc dù hình dáng bên ngoài gần như không thay đổi, song Yak-130M có sự khác biệt đáng kể về năng lực nhờ được trang bị radar mới, hệ thống thực hiện nhiệm vụ hiện đại, tổ hợp phòng vệ điện tử tích hợp và khả năng mang theo nhiều loại vũ khí hơn.

Những cải tiến này cho phép máy bay thực hiện nhiều nhiệm vụ như yểm trợ hỏa lực tầm gần, chống máy bay không người lái (UAV), tuần tra kiểm soát vùng trời và huấn luyện phi công.

Điểm khác biệt lớn nhất giữa Yak-130 và Yak-130M nằm ở khả năng tác chiến. Theo Rosoboronexport, Yak-130M có thể vừa đào tạo phi công cho các máy bay chiến đấu thế hệ 4++ và thế hệ 5, vừa đảm nhiệm vai trò máy bay chiến đấu hạng nhẹ.

Máy bay có tổ lái hai người, trọng lượng 10,29 tấn, tốc độ tối đa 960km/giờ, tầm bay 1.610km, tầm hoạt động tối đa 2.265km khi mang thùng dầu phụ, tải trọng chiến đấu 2.500kg, trần bay 12.500m và 9 giá treo vũ khí.

Cận cảnh lượng khí tài cực mạnh tiêm kích Yak-130M mang theo ở chế độ chiến đấu.
Rostec/RT
#Chuyển đổi máy bay huấn luyện thành chiến đấu #Cải tiến năng lực chiến đấu Yak-130M #Trang bị vũ khí và công nghệ mới #Vai trò đa nhiệm của Yak-130M #Xu hướng xuất khẩu máy bay chiến đấu giá rẻ

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