Máy bay không người lái Thổ Nhĩ Kỳ đạt thành tựu lịch sử

Hai máy bay chiến đấu không người lái Bayraktar KIZILELMA tự bay theo đội hình và tuần tra trên không mà không cần sự điều khiển của phi công.

Theo thông tin do Baykar công bố, Thổ Nhĩ Kỳ đã hoàn thành một cuộc thử nghiệm bay chứng minh khả năng bay theo đội hình tự động của hai máy bay chiến đấu không người lái.

Trong quá trình thử nghiệm, nguyên mẫu thứ ba của Bayraktar KIZILELMA, được đặt tên là PT3, và nguyên mẫu thứ năm, PT5, đã cất cánh liên tiếp và thực hiện chuyến bay phối hợp bằng cách sử dụng các thuật toán tự hành bầy đàn thông minh do các kỹ sư của Baykar phát triển.

Bộ đôi máy bay không người lái Bayraktar KIZILELMA bay đội hình và tự thực hiện nhiệm vụ.

Hai máy bay chiến đấu không người lái đã di chuyển theo đội hình sát nhau dưới sự điều khiển của hệ thống phi công chiến đấu tự động, thực hiện điều mà Baykar mô tả là chuyến bay đội hình không cần sự can thiệp của con người. Theo công ty, đây là lần đầu tiên trong lịch sử hàng không hai máy bay chiến đấu không người lái thực hiện chuyến bay đội hình sát nhau một cách tự động.

“Với bước tiến công nghệ này, các nhiệm vụ không chiến phức tạp vốn thường được thực hiện bởi máy bay chiến đấu có người lái đang được chuyển giao cho các hệ thống tự hành”, công ty cho biết.

Ông Baykar cho biết khả năng này cho phép nhiều nền tảng không người lái hoạt động dưới một cấu trúc chỉ huy duy nhất, tự động điều chỉnh vị trí tương đối của chúng trong khi thực hiện một nhiệm vụ chung. Hệ thống này cho phép điều khiển chuyến bay và thao tác phối hợp mà không cần phi công điều khiển trực tiếp, thay vào đó dựa vào các thuật toán tích hợp và trao đổi dữ liệu thời gian thực.

Trong cùng chiến dịch thử nghiệm đó, các nguyên mẫu KIZILELMA cũng thực hiện nhiệm vụ tuần tra không phận chiến đấu, gọi tắt là CAP. Theo Baykar, CAP là một trong những yếu tố cốt lõi của không chiến hiện đại, thường được sử dụng để bảo vệ không phận được chỉ định và đánh chặn các mối đe dọa tiềm tàng.

KIZILELMA giúp Thổ Nhĩ Kỳ nắm giữ ưu thế trong chiến tranh hiện đại.

Trong chuyến bay thử nghiệm, các máy bay không người lái KIZILELMA đã thực hiện tuần tra dọc theo một tuyến đường được xác định trước bằng phần mềm tự hành của phi đội. Ông Baykar cho biết cuộc tập trận đã khẳng định rằng các nhiệm vụ phòng không có thể được thực hiện bởi một nhóm máy bay chiến đấu không người lái quốc gia hoạt động cùng nhau như một đơn vị phối hợp.

Công ty cho biết trong tương lai, các nhiệm vụ tuần tra và đánh chặn vốn thường do máy bay chiến đấu có người lái thực hiện có thể được thực hiện tự động bởi các đội hình KIZILELMA. Cách tiếp cận này nhằm mục đích giảm khối lượng công việc của phi công đồng thời mở rộng phạm vi hoạt động của các phương tiện phòng không.

Trong suốt quá trình thử nghiệm, các kỹ sư đã theo dõi sát sao hiệu suất của các hệ thống tự hành và logic điều phối hoạt động của nhiều máy bay không người lái. Ông Baykar cho biết dữ liệu thu thập được trong chuyến bay sẽ được sử dụng để hoàn thiện khả năng của nền tảng trong việc thực hiện các hoạt động chung với nhiều phương tiện không người lái.

Bayraktar KIZILELMA được phát triển hoàn toàn bằng nguồn lực riêng của Baykar. Công ty cho biết cơ sở hạ tầng tự hành thông minh của đội bay sẽ tiếp tục được cải tiến, tập trung vào việc cho phép thực hiện các nhiệm vụ phối hợp liên quan đến nhiều nền tảng hoạt động đồng thời.

Baykar định vị KIZILELMA là máy bay chiến đấu không người lái thế hệ mới được thiết kế để hoạt động trong môi trường tranh chấp. Mặc dù công ty chưa công bố thông số kỹ thuật chi tiết về hiệu năng sau thử nghiệm, nhưng các thông tin đã công bố trước đó mô tả nền tảng này có khả năng bay tốc độ cao, hoạt động trên tàu sân bay và tích hợp với các hệ thống chiến đấu mạng.

Cuộc thử nghiệm thành công đội hình tự hành và tuần tra diễn ra trong bối cảnh nhiều quốc gia đang theo đuổi việc phát triển máy bay chiến đấu không người lái có khả năng hoạt động theo nhóm, thường được mô tả là các khái niệm "đồng đội trung thành" hoặc bầy đàn. Các hệ thống này nhằm mục đích tăng cường sức mạnh không quân đồng thời hạn chế rủi ro cho phi công.