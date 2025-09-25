Nga triển khai máy bay huấn luyện Yak-52 đánh chặn UAV Ukraine

Trong động thái mới nhất, Nga sao chép kinh nghiệm của Ukraine, sử dụng máy bay Yak-52 để bắn hạ máy bay không người lái Ukraine.
Honda đã trang bị công nghệ E-Clutch cho mẫu scrambler CL250 2025 thế hệ mới, kèm theo một số cải tiến nhỏ nhưng giá trị khác đáng tiền.
Các nhà khảo cổ học bất ngờ tìm thấy chiếc áo len dài 1.700 năm tuổi trong sông băng tan, giúp hé lộ nhiều sự thật cổ xưa thú vị.
Các nhà khoa học vui mừng khi phát hiện quái vật biển dễ thương ở độ sâu hơn 3.000m dưới bề mặt đại dương. Đó là cá ốc sần sùi có màu hồng trông rất đáng yêu.
‘Chàng rể quốc dân’ Hứa Quang Hán từng vướng tin đồn tình cảm với Trương Quân Ninh sau khi đóng đóng chung phim The invisible guest.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 26/9, Bảo Bình nhận được chỉ dẫn từ quý nhân, hãy khiêm tốn. Kim Ngưu công việc thuận lợi, sớm đạt mục tiêu phấn đấu.
Nhiều người bày tỏ sự bất ngờ khi một cô nàng hot girl mạng xã hội mới đây lên tiếng thừa nhận mình từng là một nam cầu thủ.
Sở hữu hàng loạt bất động sản có giá trị, Hoa hậu Hương Giang được nhiều người gọi là “bà trùm bất động sản”, “đại gia bất động sản”.
Thay vì bố trí ở tầng trệt như những ngôi nhà khác, căn biệt thự thiết kế lối vào ở tầng trên, qua đó tạo nên cấu trúc tổng thể cực kỳ lạ mắt.
Trường Giang chia sẻ khoảnh khắc cầm trên tay hình ảnh siêu âm thai nhi bên Nhã Phương và hai con.
Ngay cả khi đang ở giai đoạn thai kỳ, Ly Phạm vẫn chứng minh đẳng cấp thời trang cá nhân qua những bộ trang phục đầy phong cách và sành điệu.
Angela Phương Trinh khoe thân hình cơ bắp cuồn cuộn. Ca sĩ Hoà Minzy xinh đẹp check in khi đến Nga.
Mới đây, Quỳnh Trương đã "gây thương nhớ" khi xuất hiện trên phố với set đồ đơn giản nhưng toát lên vẻ đẹp thanh thoát, thuần khiết đúng chuẩn "tiểu thư".
Cuối tháng 9, 3 con giáp may mắn sẽ bước vào thời hoàng kim, vận đỏ rực rỡ soi đường, đầu tư sinh lời, cuộc sống hạnh phúc.
Qualcomm tuyên bố Snapdragon X2 Elite là chip nhanh nhất và hiệu quả nhất dành cho Windows từ trước đến nay.
Tấm bia đá nghìn năm khắc hình vị vua Maya vừa được giải mã, hé lộ nhiều chi tiết chấn động về quyền lực và nghi lễ của nền văn minh bí ẩn.
Một cổ vật kỳ lạ từ thời người Saxon vừa được phát hiện khiến các chuyên gia ngỡ ngàng, tranh cãi dữ dội vì công dụng thực sự vẫn là bí ẩn.
Một con trăn Miến Điện ở Khu bảo tồn quốc gia Big Cypress, Florida, Mỹ đã nôn ra toàn bộ con hươu đuôi trắng sau khi nhiệt độ ở khu vực giảm xuống dưới 10 độ C.
Dù AI được tung hô trong 87% cuộc họp cổ đông, 95% dự án thử nghiệm lại thất bại. Ngành AI đối mặt bài toán sống còn: chi phí khổng lồ nhưng doanh thu chưa đủ.
Ba lữ đoàn Nga bao vây Pankivka và cuộc phản công của Ukraine ở phía bắc thành phố Pokrovsk đã thất bại.
Thành phố Toyoake, Nhật Bản khuyến nghị người dân chỉ sử dụng điện thoại tối đa 2 giờ/ngày nhằm ngăn chặn nạn nghiện smartphone và bảo vệ sức khỏe.