Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Nga triển khai máy bay huấn luyện Yak-52 đánh chặn UAV Ukraine

Quân sự

Nga triển khai máy bay huấn luyện Yak-52 đánh chặn UAV Ukraine

Trong động thái mới nhất, Nga sao chép kinh nghiệm của Ukraine, sử dụng máy bay Yak-52 để bắn hạ máy bay không người lái Ukraine.

Thiên Đăng
Việc Nga sao chép công nghệ, phương pháp và chiến thuật của Ukraine là điều thường thấy, đặc biệt là trong chiến sự tổng lực. Ảnh: @ NZ Warbirds Association.
Việc Nga sao chép công nghệ, phương pháp và chiến thuật của Ukraine là điều thường thấy, đặc biệt là trong chiến sự tổng lực. Ảnh: @ NZ Warbirds Association.
Tuy nhiên, vẫn còn nhiều điều đáng ngạc nhiên khi trong động thái mới nhất, Nga đã sử dụng máy bay huấn luyện Yak-52 để bắn hạ UAV của Ukraine. Ảnh: @ NZ Warbirds Association.
Tuy nhiên, vẫn còn nhiều điều đáng ngạc nhiên khi trong động thái mới nhất, Nga đã sử dụng máy bay huấn luyện Yak-52 để bắn hạ UAV của Ukraine. Ảnh: @ NZ Warbirds Association.
Đoạn video lan truyền trực tuyến cho thấy, một người lính Nga mang súng trường tấn công đang trèo vào buồng lái máy bay huấn luyện Yak-52 để chuẩn bị bắn hạ UAV của Ukraine. Ảnh: @Танки История и современность.
Đoạn video lan truyền trực tuyến cho thấy, một người lính Nga mang súng trường tấn công đang trèo vào buồng lái máy bay huấn luyện Yak-52 để chuẩn bị bắn hạ UAV của Ukraine. Ảnh: @Танки История и современность.
Đối với người Nga, điều này có thể được giải thích bởi thực tế là tốc độ và độ cao của UAV tầm xa Ukraine có thể đủ thấp để một máy bay huấn luyện như Yak-52 có thể bắt kịp. Ảnh: @Танки История и современность.
Đối với người Nga, điều này có thể được giải thích bởi thực tế là tốc độ và độ cao của UAV tầm xa Ukraine có thể đủ thấp để một máy bay huấn luyện như Yak-52 có thể bắt kịp. Ảnh: @Танки История и современность.
Điều đáng chú ý là việc bắn hạ UAV được thực hiện bằng vũ khí cá nhân của xạ thủ, tương tự như các phương pháp được sử dụng trong Thế chiến thứ nhất. Ảnh: @Танки История и современность.
Điều đáng chú ý là việc bắn hạ UAV được thực hiện bằng vũ khí cá nhân của xạ thủ, tương tự như các phương pháp được sử dụng trong Thế chiến thứ nhất. Ảnh: @Танки История и современность.
Tất nhiên, các hoạt động phòng không như vậy đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, cả trong phi hành đoàn Yak-52 lẫn xạ thủ ngồi trên máy bay đó. Ảnh: @Танки История и современность.
Tất nhiên, các hoạt động phòng không như vậy đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, cả trong phi hành đoàn Yak-52 lẫn xạ thủ ngồi trên máy bay đó. Ảnh: @Танки История и современность.
Hiện tại, vẫn còn nhiều câu hỏi về lý do tại sao biện pháp này được áp dụng, khi xét đến kho vũ khí tên lửa phòng không và máy bay chiến đấu đồ sộ của Nga. Ảnh: @Танки История и современность.
Hiện tại, vẫn còn nhiều câu hỏi về lý do tại sao biện pháp này được áp dụng, khi xét đến kho vũ khí tên lửa phòng không và máy bay chiến đấu đồ sộ của Nga. Ảnh: @Танки История и современность.
Có thể, do tốc độ và độ cao bay thấp, UAV của Ukraine khó bị phát hiện và đánh chặn bằng hệ thống phòng không hơn. Máy bay chiến đấu và trực thăng có thể được sử dụng, nhưng một số thách thức nhất định dường như đòi hỏi Nga phải làm theo những giải pháp đơn giản hơn. Ảnh: @Танки История и современность.
Có thể, do tốc độ và độ cao bay thấp, UAV của Ukraine khó bị phát hiện và đánh chặn bằng hệ thống phòng không hơn. Máy bay chiến đấu và trực thăng có thể được sử dụng, nhưng một số thách thức nhất định dường như đòi hỏi Nga phải làm theo những giải pháp đơn giản hơn. Ảnh: @Танки История и современность.
Cách tấn công dựa vào Yak-52 này được cho là không chỉ nhắm vào UAV tấn công mà còn nhắm vào cả UAV trinh sát. Ảnh: @Танки История и современность.
Cách tấn công dựa vào Yak-52 này được cho là không chỉ nhắm vào UAV tấn công mà còn nhắm vào cả UAV trinh sát. Ảnh: @Танки История и современность.
Cần lưu ý rằng ở Ukraine, máy bay huấn luyện Yak-52 từng được sử dụng để săn lùng các máy bay không người lái trinh sát, chẳng hạn như Orlan và Zala của Nga. Ảnh: @Танки История и современность.
Cần lưu ý rằng ở Ukraine, máy bay huấn luyện Yak-52 từng được sử dụng để săn lùng các máy bay không người lái trinh sát, chẳng hạn như Orlan và Zala của Nga. Ảnh: @Танки История и современность.
Các chuyên gia chỉ ra rằng, cả lực lượng Ukraine và Nga đều liên tục sao chép chiến thuật của nhau trong suốt cuộc xung đột. Các quan chức Ukraine trước đây đã ghi nhận việc Moscow sao chép tích hợp và điều chỉnh các phương pháp tác chiến của họ, và Kiev cũng đã bắt chước các hệ thống của Nga, chẳng hạn như bom thông minh Lancet. Ảnh: @Танки История и современность.
Các chuyên gia chỉ ra rằng, cả lực lượng Ukraine và Nga đều liên tục sao chép chiến thuật của nhau trong suốt cuộc xung đột. Các quan chức Ukraine trước đây đã ghi nhận việc Moscow sao chép tích hợp và điều chỉnh các phương pháp tác chiến của họ, và Kiev cũng đã bắt chước các hệ thống của Nga, chẳng hạn như bom thông minh Lancet. Ảnh: @Танки История и современность.
Thiên Đăng
Defense Mirror
Link bài gốc Copy link
https://www.defensemirror.com/news/40228/Russian_Deploys_Yak_52_Training_Aircraft_to_Intercept_Ukrainian_Drones
#Nga #máy bay huấn luyện Yak-52 #UAV #Ukraine #phòng không Nga #vũ khí chống UAV

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT