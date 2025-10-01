Hà Nội

Tiệm sửa xe "làm không hết việc" sau ngày Hà Nội ngập nặng

Kinh doanh

Tiệm sửa xe "làm không hết việc" sau ngày Hà Nội ngập nặng

Hàng loạt xe chết máy khiến nhiều tiệm sửa xe ở Hà Nội đông nghịt khách từ chiều tối qua đến sáng nay. 

Hoàng Minh (tổng hợp)
Ngày 30/9, mưa lớn kéo dài tại Hà Nội khiến nhiều tuyến phố ngập sâu. Sau giờ tan tầm, hàng loạt phương tiện bị chết máy giữa đường, người dân phải dắt xe đến các tiệm sửa chữa. Ảnh: VOV
Tối cùng ngày, nhiều cửa hàng sửa xe trên các tuyến phố lớn ở Hà Nội đều ở trong tình trạng nhộn nhịp. Ảnh: VTVTimes
Người thợ làm việc hết công suất cũng không đáp ứng đủ nhu cầu sửa xe của khách hàng. Ảnh: VOV
Nhiều xe máy xếp hàng trước quán sửa xe. Ảnh: Đời sống &amp; pháp luật
Vì lượng xe quá đông, nhiều trường hợp buộc phải để lại qua đêm để xử lý. Ảnh: Đời sống &amp; pháp luật
Không chỉ tối qua, sáng sớm nay, nhiều cửa hàng sửa xe cũng rất đông khách. Ảnh: FB Quân Vũ
Theo một thợ sửa xe lâu năm ở phường Cầu Giấy (Hà Nội), mưa ngập là chúng tôi làm không kịp thở. Ảnh: Daibieunhandan
Chủ yếu nước tràn vào bugi, lọc gió, nhẹ thì lau khô và thay dầu, nặng thì phải tháo máy vệ sinh. Trung bình mỗi xe mất 200 – 300 nghìn đồng, xe nào ngập sâu thì còn nhiều hơn". Ảnh: Daibieunhandan
Hầu hết xe máy bị nước tràn vào bugi, lọc gió, nhẹ thì lau khô và thay dầu, nặng thì phải tháo máy vệ sinh. Ảnh: VTVTimes
Trung bình chi phí sửa mỗi xe khoảng 200.000 – 300.000 đồng. Một số xe ngập sâu, hỏng nặng chi phí nhiều hơn. Ảnh: Daibieunhandan
