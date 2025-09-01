Gói thầu thực phẩm 2,4 tỷ tại Trường Mầm non 7B: Đúng quy trình 'đặc biệt', vì sao tiết kiệm 0 đồng?

Trường Mầm non 7B đã áp dụng đúng quy trình "lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt" theo Nghị định 214 để chọn nhà cung cấp thực phẩm. Dù tuân thủ quy định, việc giá trúng thầu bằng giá gói thầu vẫn đặt ra câu hỏi về hiệu quả kinh tế.

Chỉ trong 3 ngày, Trường Mầm non 7B (TP.HCM) đã hoàn tất việc lựa chọn nhà thầu cho gói cung cấp thực phẩm trị giá 2.400.000.000 đồng. Theo quy định mới tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP, việc nhà trường áp dụng hình thức "Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt" là hoàn toàn có cơ sở pháp lý. Tuy nhiên, việc giá trúng thầu bằng đúng giá gói thầu, không tiết kiệm được đồng nào từ nguồn thu học phí, vẫn là một vấn đề đáng quan tâm về hiệu quả kinh tế.

Lựa chọn nhà thầu "siêu tốc" theo quy trình đặc biệt

Theo hồ sơ phóng viên thu thập được, ngày 22/8/2025, bà Trịnh Thị Phượng, Hiệu trưởng Trường Mầm non 7B, đã ký Quyết định số 05/QĐ-MN7B phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu: Cung cấp hàng hóa thực phẩm cho Trường Mầm Non 7B. Gói thầu có giá trị 2.400.000.000 đồng, sử dụng nguồn vốn từ thu học sinh, thực hiện trong 12 tháng.

Quyết định số 05/QĐ-MN7B ngày 22/8/2025 V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu: Cung cấp hàng hóa thực phẩm cho Trường Mầm Non 7B (Nguồn: MSC)

Phụ lục kèm theo Quyết định số 05/QĐ-MN7B phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu: Cung cấp hàng hóa thực phẩm cho Trường Mầm Non 7B (Nguồn: MSC)

Điểm đáng chú ý trong kế hoạch là việc chủ đầu tư xác định hình thức "Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt".

Đến ngày 25/8/2025, tức chỉ 3 ngày sau đó, bà Trịnh Thị Phượng tiếp tục ký Quyết định số 06/QĐ-MN7B phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Đơn vị được phê duyệt thực hiện gói thầu là Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thực phẩm Phước Thọ (địa chỉ: 61/12 Bình Giã, Phường Tân Bình, TP.HCM). Giá trúng thầu là 2.400.000.000 đồng, bằng 100% giá trị gói thầu.

Quyết định số 06/QĐ-MN7B ngày 25/8/2025 (Nguồn: MSC)

Góc nhìn chuyên gia: Quy trình đúng luật nhưng cần tối ưu hiệu quả

Để có cái nhìn đa chiều, Báo điện tử Tri thức & Cuộc sống đã trao đổi với các chuyên gia pháp lý và kinh tế về trường hợp này, dựa trên những quy định mới nhất của pháp luật về đấu thầu.

Phân tích dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết: "Đối chiếu với quy định tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP, việc Trường Mầm non 7B áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt là có cơ sở. Cụ thể, tại điểm n, khoản 4, Điều 84 của Nghị định này đã quy định rõ: các gói thầu cung cấp suất ăn, bữa ăn học đường hoặc mua thực phẩm, nguyên liệu để cung cấp suất ăn cho học sinh tại cơ sở giáo dục công lập được phép áp dụng hình thức này".

Luật sư Hương giải thích thêm, quy trình thực hiện đối với trường hợp này được quy định tại Điều 85 của Nghị định. Theo đó, chủ đầu tư sẽ lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu, sau đó tiến hành thương thảo, hoàn thiện hợp đồng với nhà thầu được xác định có đủ năng lực, kinh nghiệm, rồi phê duyệt và công khai kết quả. "Như vậy, về mặt hình thức và quy trình, chủ đầu tư đã thực hiện theo các bước mà pháp luật cho phép đối với loại gói thầu đặc thù này. Vấn đề không nằm ở việc lựa chọn hình thức có hợp pháp hay không, mà là ở quá trình thương thảo hợp đồng đã đảm bảo được tính hiệu quả và tiết kiệm hay chưa", bà Hương nhận định.

Về khía cạnh hiệu quả kinh tế, chuyên gia kinh tế Vũ Bảo Thông cho rằng mục tiêu của đấu thầu, dù theo hình thức nào, vẫn luôn là cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả. Ông phân tích: "Việc pháp luật mở ra một quy trình riêng cho các gói thầu cung cấp suất ăn học đường là hợp lý, nhằm đảm bảo sự ổn định và chất lượng bữa ăn cho học sinh. Tuy nhiên, quy trình tại Điều 85 vẫn có bước ''thương thảo, hoàn thiện hợp đồng''. Đây chính là khâu mấu chốt để đảm bảo hiệu quả kinh tế".

Chuyên gia này chỉ ra rằng, việc giá trúng thầu của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thực phẩm Phước Thọ bằng chính xác giá gói thầu (2.400.000.000 đồng) cho thấy quá trình thương thảo chưa tạo ra được bất kỳ khoản tiết kiệm nào cho nguồn quỹ của nhà trường, vốn được đóng góp từ phụ huynh.

"Một tỷ lệ tiết kiệm 0% không sai luật, nhưng nó đặt ra câu hỏi về chất lượng của công tác lập dự toán và quá trình thương thảo giá. Trong bối cảnh thị trường có nhiều nhà cung cấp thực phẩm, việc thương thảo để có được một mức giá tốt hơn, qua đó giảm gánh nặng chi phí hoặc nâng cao chất lượng bữa ăn, là điều hoàn toàn có thể và nên làm. Trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư ở đây là phải chứng minh được rằng mức giá 2,4 tỷ đồng là mức giá hợp lý nhất và tốt nhất có thể đạt được sau khi đã tiến hành thương thảo", ông Thông nhấn mạnh.

Việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và chất lượng dinh dưỡng trong bữa ăn của trẻ mầm non là ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, điều đó cần song hành với trách nhiệm quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn tài chính do phụ huynh đóng góp. Quy trình lựa chọn nhà thầu dù "đặc biệt" vẫn cần được thực hiện một cách minh bạch và có trách nhiệm, để mỗi đồng tiền chi ra đều mang lại lợi ích tối ưu nhất cho học sinh.