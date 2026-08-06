Thủ phạm khiến cổ tay ngứa điên đảo khi đeo đồng hồ dây silicone?

Đồng hồ thể thao đã trở thành thiết bị quen thuộc với nhiều người nhờ khả năng theo dõi sức khỏe, luyện tập và giấc ngủ. Tuy nhiên, không ít người gặp tình trạng da cổ tay mẩn đỏ, ngứa rát hoặc bong tróc sau một thời gian sử dụng. Phản ứng đầu tiên của nhiều người là cho rằng dây đeo silicone là nguyên nhân gây dị ứng và vội vàng thay bằng chất liệu khác. Thực tế, các chuyên gia da liễu cho biết điều này hiếm khi đúng. Trong phần lớn trường hợp, tình trạng khó chịu dưới dây đeo là biểu hiện của viêm da tiếp xúc, bắt nguồn từ sự tích tụ của mồ hôi, tế bào chết, cặn xà phòng và vi khuẩn trong môi trường kín giữa dây đeo với bề mặt da.

Silicone được nhiều hãng lựa chọn cho dây đeo đồng hồ thể thao nhờ khả năng chống nước, độ bền cao và cảm giác mềm mại. Tuy nhiên, chính đặc tính ít thoáng khí của vật liệu này lại khiến hơi ẩm và nhiệt độ cơ thể bị giữ lại khi người dùng đeo liên tục, đặc biệt trong quá trình vận động. Khi mồ hôi tích tụ quá lâu, hàng rào bảo vệ tự nhiên của da dần suy yếu. Sau khi nước bốc hơi, lượng muối và khoáng chất còn sót lại tạo thành các hạt li ti, liên tục cọ xát lên bề mặt da mỗi khi cổ tay chuyển động. Song song với đó, môi trường ẩm và ấm cũng tạo điều kiện để vi khuẩn sinh sôi mạnh hơn, làm tăng nguy cơ viêm nhiễm, nổi mẩn hoặc ngứa kéo dài. Nếu nước bị giữ dưới dây đeo quá lâu, vùng da còn có thể xuất hiện hiện tượng úng, trở nên trắng nhợt, mềm và dễ tổn thương hơn.

Mẩn đỏ dưới dây đeo đồng hồ thể thao thường liên quan đến mồ hôi, ma sát và vi khuẩn hơn là do chất liệu silicone.

Theo các chuyên gia, cách phòng tránh hiệu quả nhất không phải là thay dây đeo ngay lập tức mà là thay đổi thói quen sử dụng. Sau mỗi buổi tập hoặc khi cổ tay đổ nhiều mồ hôi, người dùng nên tháo đồng hồ, lau khô cả mặt trong dây đeo lẫn vùng da tiếp xúc trước khi đeo lại. Ngoài ra, dây đeo cũng cần được vệ sinh định kỳ bằng nước ấm và dung dịch làm sạch dịu nhẹ, không chứa xà phòng hoặc hóa chất mạnh. Việc sử dụng các loại xà phòng có nhiều hương liệu hoặc chất tẩy rửa có thể để lại cặn trong bề mặt silicone. Khi gặp mồ hôi, các hóa chất này dễ tiếp xúc trở lại với da và làm tăng nguy cơ kích ứng. Người dùng cũng nên tránh dùng cồn sát khuẩn để vệ sinh dây silicone vì có thể khiến vật liệu nhanh lão hóa, giòn và giảm tuổi thọ.

Một yếu tố khác thường bị bỏ qua là độ rộng của dây đeo. Nhiều người có thói quen siết dây thật chặt để đồng hồ đo nhịp tim chính xác hơn, nhưng điều này lại làm giảm lưu thông không khí và tăng áp lực lên da. Ngược lại, nếu dây quá lỏng, đồng hồ sẽ liên tục trượt trên cổ tay, tạo ma sát khiến vùng da bị kích ứng. Các chuyên gia khuyến nghị nên áp dụng quy tắc "một ngón tay", tức là có thể luồn vừa một ngón tay giữa dây đeo và cổ tay khi sử dụng hằng ngày. Trong lúc tập luyện có thể siết thêm một nấc để tăng độ ổn định, sau đó nới lỏng trở lại khi kết thúc bài tập nhằm giúp da thông thoáng hơn.

Vệ sinh dây đeo thường xuyên và điều chỉnh độ rộng phù hợp là những cách đơn giản giúp hạn chế kích ứng da khi đeo đồng hồ thể thao.

Ngoài việc vệ sinh và đeo đúng cách, làn da cũng cần có thời gian nghỉ ngơi. Việc đeo đồng hồ 24 giờ mỗi ngày, kể cả khi ngủ hoặc tắm, khiến vùng da dưới dây luôn trong trạng thái bí bách. Người dùng nên tháo đồng hồ khi tắm, sau khi tập luyện hoặc vào ban đêm nếu không cần theo dõi giấc ngủ. Đổi sang cổ tay còn lại sau vài ngày sử dụng cũng giúp giảm áp lực lên cùng một vị trí. Với những người có làn da nhạy cảm, mắc bệnh chàm hoặc vảy nến, việc chuyển sang dây vải nylon thoáng khí hoặc chất liệu fluoroelastomer có thể mang lại cảm giác dễ chịu hơn. Nếu tình trạng phát ban kéo dài nhiều ngày, lan rộng hoặc kèm đau rát, người dùng nên ngừng đeo thiết bị và đến bác sĩ da liễu để được kiểm tra, bởi trong một số trường hợp hiếm gặp, nguyên nhân có thể đến từ dị ứng với kim loại như niken hoặc coban trên đồng hồ chứ không phải từ dây silicone.