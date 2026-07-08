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[GALLERY] Bí mật đằng sau đèn xanh trên đồng hồ thông minh ít ai biết

Số hóa - Xe

[GALLERY] Bí mật đằng sau đèn xanh trên đồng hồ thông minh ít ai biết

Ánh sáng xanh lá dưới đồng hồ thông minh không phải lỗi thiết bị mà là công nghệ quan trọng giúp đo nhịp tim chính xác và theo dõi sức khỏe mỗi ngày.

Thiên Trang (TH)
Nếu từng tháo đồng hồ thông minh khỏi cổ tay và thấy mặt dưới của thiết bị liên tục phát ra ánh sáng xanh lá cây, bạn không cần lo lắng vì đây không phải dấu hiệu hỏng hóc mà là một phần trong công nghệ đo nhịp tim hiện đại, được hầu hết các hãng từ Apple, Samsung đến Amazfit và Garmin ứng dụng để theo dõi sức khỏe người dùng theo thời gian thực.
Nếu từng tháo đồng hồ thông minh khỏi cổ tay và thấy mặt dưới của thiết bị liên tục phát ra ánh sáng xanh lá cây, bạn không cần lo lắng vì đây không phải dấu hiệu hỏng hóc mà là một phần trong công nghệ đo nhịp tim hiện đại, được hầu hết các hãng từ Apple, Samsung đến Amazfit và Garmin ứng dụng để theo dõi sức khỏe người dùng theo thời gian thực.
Bí quyết nằm ở kỹ thuật quang phổ đồ mạch máu (Photoplethysmography - PPG), khi các cảm biến sẽ chiếu ánh sáng xanh lá lên bề mặt da rồi đo lượng ánh sáng phản xạ trở lại, từ đó phát hiện sự thay đổi thể tích máu trong các mao mạch mỗi khi tim co bóp và tính toán chính xác số nhịp tim trong từng phút.
Bí quyết nằm ở kỹ thuật quang phổ đồ mạch máu (Photoplethysmography - PPG), khi các cảm biến sẽ chiếu ánh sáng xanh lá lên bề mặt da rồi đo lượng ánh sáng phản xạ trở lại, từ đó phát hiện sự thay đổi thể tích máu trong các mao mạch mỗi khi tim co bóp và tính toán chính xác số nhịp tim trong từng phút.
Nhiều người thắc mắc vì sao đồng hồ không dùng ánh sáng đỏ mà lại chọn màu xanh lá, nguyên nhân là hemoglobin trong máu hấp thụ ánh sáng xanh lá rất mạnh, giúp cảm biến dễ nhận biết sự thay đổi lưu lượng máu dưới da, đồng thời bước sóng này chỉ xuyên vào lớp nông của da nên tín hiệu thu được rõ ràng và ít bị nhiễu hơn.
Nhiều người thắc mắc vì sao đồng hồ không dùng ánh sáng đỏ mà lại chọn màu xanh lá, nguyên nhân là hemoglobin trong máu hấp thụ ánh sáng xanh lá rất mạnh, giúp cảm biến dễ nhận biết sự thay đổi lưu lượng máu dưới da, đồng thời bước sóng này chỉ xuyên vào lớp nông của da nên tín hiệu thu được rõ ràng và ít bị nhiễu hơn.
Mỗi lần tim bơm máu, các mao mạch sẽ giãn nở rồi co lại theo chu kỳ, khiến lượng ánh sáng phản xạ thay đổi liên tục, nhờ đó thuật toán trên đồng hồ có thể phân tích dữ liệu trong thời gian thực để hiển thị nhịp tim, theo dõi cường độ luyện tập và phát hiện một số dấu hiệu bất thường về sức khỏe.
Mỗi lần tim bơm máu, các mao mạch sẽ giãn nở rồi co lại theo chu kỳ, khiến lượng ánh sáng phản xạ thay đổi liên tục, nhờ đó thuật toán trên đồng hồ có thể phân tích dữ liệu trong thời gian thực để hiển thị nhịp tim, theo dõi cường độ luyện tập và phát hiện một số dấu hiệu bất thường về sức khỏe.
Không chỉ dừng lại ở cảm biến ánh sáng xanh, nhiều mẫu đồng hồ thông minh cao cấp còn được trang bị thêm đèn LED màu đỏ và tia hồng ngoại nhằm hỗ trợ đo độ bão hòa oxy trong máu (SpO2), một chỉ số quan trọng phản ánh khả năng vận chuyển oxy của cơ thể trong quá trình nghỉ ngơi hoặc vận động.
Không chỉ dừng lại ở cảm biến ánh sáng xanh, nhiều mẫu đồng hồ thông minh cao cấp còn được trang bị thêm đèn LED màu đỏ và tia hồng ngoại nhằm hỗ trợ đo độ bão hòa oxy trong máu (SpO2), một chỉ số quan trọng phản ánh khả năng vận chuyển oxy của cơ thể trong quá trình nghỉ ngơi hoặc vận động.
Khác với chức năng đo nhịp tim, phép đo SpO2 sẽ phân tích tỷ lệ hấp thụ giữa ánh sáng đỏ và hồng ngoại bởi hemoglobin giàu oxy và hemoglobin thiếu oxy có đặc tính hấp thụ ánh sáng khác nhau, từ đó tính toán lượng oxy trong máu với độ chính xác cao hơn mà không cần lấy mẫu máu.
Khác với chức năng đo nhịp tim, phép đo SpO2 sẽ phân tích tỷ lệ hấp thụ giữa ánh sáng đỏ và hồng ngoại bởi hemoglobin giàu oxy và hemoglobin thiếu oxy có đặc tính hấp thụ ánh sáng khác nhau, từ đó tính toán lượng oxy trong máu với độ chính xác cao hơn mà không cần lấy mẫu máu.
Đó cũng là lý do một số mẫu đồng hồ thông minh hoặc Apple Watch ở một số phiên bản chỉ hỗ trợ theo dõi nhịp tim mà không có tính năng đo nồng độ oxy trong máu, bởi chúng chỉ được trang bị cảm biến LED xanh lá và thiếu hệ thống đèn đỏ cùng hồng ngoại cần thiết cho việc phân tích SpO2.
Đó cũng là lý do một số mẫu đồng hồ thông minh hoặc Apple Watch ở một số phiên bản chỉ hỗ trợ theo dõi nhịp tim mà không có tính năng đo nồng độ oxy trong máu, bởi chúng chỉ được trang bị cảm biến LED xanh lá và thiếu hệ thống đèn đỏ cùng hồng ngoại cần thiết cho việc phân tích SpO2.
Có thể thấy, ánh sáng xanh lá nhấp nháy dưới mặt đồng hồ thông minh chính là "trái tim" của hệ thống theo dõi sức khỏe, giúp thiết bị liên tục ghi nhận dữ liệu sinh học quan trọng để hỗ trợ người dùng quản lý nhịp tim, luyện tập hiệu quả hơn và phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường trong cuộc sống hằng ngày.
Có thể thấy, ánh sáng xanh lá nhấp nháy dưới mặt đồng hồ thông minh chính là "trái tim" của hệ thống theo dõi sức khỏe, giúp thiết bị liên tục ghi nhận dữ liệu sinh học quan trọng để hỗ trợ người dùng quản lý nhịp tim, luyện tập hiệu quả hơn và phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường trong cuộc sống hằng ngày.
Mời quý độc giả xem thêm video: Trời nồm khó chịu, 4 máy hút ẩm công suất lớn dưới 8 triệu đáng cân nhắc cho gia đình.
Thiên Trang (TH)
#đồng hồ thông minh #nhịp tim #công nghệ quang học #SpO2 #cảm biến ánh sáng #theo dõi sức khỏe

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