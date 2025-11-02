Thứ kinh hoàng trong ngôi mộ nữ pháp sư 12.000 năm tuổi

Hà Nội

Kho tri thức

Ngôi mộ của một nữ pháp sư 12.000 năm tuổi đã trở thành tâm điểm chú ý của các nhà khảo cổ học.

Thiên Đăng (Theo arkeolojikhaber)
Tại khu định cư Çemka Höyük, lưu vực thượng Tigris, Thổ Nhĩ Kỳ, các chuyên gia đến từ Đại học Mardin Artuklu bất ngờ tìm thấy một di tích chôn cất cổ xưa, bí ẩn. Ảnh: @Đại học Mardin Artuklu.
Đó là một ngôi mộ cổ, ước tính có niên đại khoảng 12.000 năm tuổi, thuộc Thời Kỳ Đồ Đá Mới. Ảnh: @Đại học Mardin Artuklu.
Ngôi mộ này thuộc về một người phụ nữ làm nghề pháp sư, tuổi từ 25 đến 30, nguyên nhân cái chết vẫn chưa được xác định. Ảnh: @Đại học Mardin Artuklu.
Khi khai quật, các chuyên gia tìm thấy bộ hài cốt người phụ nữ nằm nghiêng bên phải trong mộ, chôn cùng với nhiều bộ phận động vật khác nhau. Ảnh: @Đại học Mardin Artuklu.
Chúng bao gồm một hộp sọ bò rừng, một cánh gà gô, một chân chồn mactet và một con cừu hoặc dê, tất cả được tìm thấy nằm trên thi thể của cô. Ảnh: @Đại học Mardin Artuklu.
Phát hiện này cho thấy, người phụ nữ có mối liên hệ tâm linh với các loài động vật hoang dã kể trên với tư cách là động vật hiến tế. Ảnh: @Đại học Mardin Artuklu.
Việc phát hiện ngôi mộ phụ nữ pháp sư liên quan đến tục chôn cất động vật đòi hỏi chúng ta phải xem xét lại vai trò của phụ nữ trong các tín ngưỡng tâm linh tiền sử này. Ảnh: @Đại học Mardin Artuklu.
Qua đó, nó sẽ góp phần giúp các chuyên gia hiểu rõ hơn về các cấu trúc tâm linh và xã hội trong Thời Kỳ Đồ Đá Mới. Ảnh: @Đại học Mardin Artuklu.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời”. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
#ngôi mộ #nữ pháp sư #hài cốt #chôn cất #phụ nữ

