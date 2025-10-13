Hà Nội

Mở mộ chiến binh trẻ thế kỷ thứ 6, rùng mình thấy thứ bên trong

Kho tri thức

Mở mộ chiến binh trẻ thế kỷ thứ 6, rùng mình thấy thứ bên trong

Ngôi mộ từ thế kỷ thứ 6 được khai quật khiến giới khảo cổ sửng sốt. Những món đồ tuẫn táng hé lộ thân phận đặc biệt của người chiến binh trẻ tuổi này.

Thiên Đăng (Theo ancientpages)
Trong quá trình khai quật khảo cổ học gần Pasohlávky ở Quận Brno-Country thuộc Vùng Nam Moravia của Cộng hòa Séc, các chuyên gia đến từ Viện Hàn lâm Khoa học Séc bất ngờ tìm thấy một ngôi mộ kỳ lạ. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học Séc.
Trong ngôi mộ này chứa hài cốt còn nguyên vẹn của một chiến binh trẻ tuổi. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học Séc.
Vị chiến binh này ước tính sống vào khoảng thế kỷ thứ 6 Sau Công Nguyên. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học Séc.
Điều kỳ lạ là hài cốt của chiến binh trẻ tuổi này lại được chôn cất cùng với ngọn giáo, hai con chó và một dây cương ngựa. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học Séc.
Hiện tại các chuyên gia đang tiến hành một số phân tích khảo cổ, bao gồm phân tích ADN khảo cổ, phân tích stronti, phân tích đồng vị cacbon và nitơ để tìm hiểu xem vị chiến binh trẻ tuổi này là cư dân đến từ đâu, hoặc anh ấy có phải là người bản địa hay không, cũng như điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của vị hiệp sĩ này. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học Séc.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
