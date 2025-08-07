Hà Nội

Sống Khỏe

Thu hồi trên toàn quốc sản phẩm Alpha 3 Plus+Arbutin Collagen Lotion

Cục Quản lý Dược vừa có thông báo thu hồi trên toàn quốc sản phẩm Alpha 3 Plus +Arbutin Collagen Lotion (hộp 250g) do không đạt chất lượng, không rõ xuất xứ.

Bình Nguyên

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành Công văn số 2282/QLD-MP ngày 07/8/2025 về việc thu hồi sản phẩm Alpha 3 Plus + Arbutin Collagen Lotion (hộp 250g), do mẫu sản phẩm không đạt chất lượng, không rõ nguồn gốc.

Sản phẩm trên nhãn ghi: Xuất xứ Thái Lan, NSX 10/5/2023, HSD 10/5/2026, không có số lô sản xuất và thông tin cơ sở chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Mẫu mỹ phẩm kiểm nghiệm do Trung tâm Kiểm nghiệm – Sở Y tỉnh Trà Vinh lấy mẫu tại Shop Thanh Vân (địa chỉ số 695, Điện Biên Phủ, khóm 6, phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, nay là số 695, Điện Biên Phủ, phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long) để kiểm tra chất lượng.

Theo kết quả tra cứu dữ liệu trên Hệ thống cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu kết nối Hải quan một cửa Quốc gia. chưa cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm cho sản phẩm có tên Alpha 3 Plus + Arbutin Collagen Lotion.

Để bảo đảm an toàn cho người sử dụng, Cục Quản lý Dược thông báo tới các Sở Y tế các tỉnh, thành phố thu hồi, tiêu hủy trên toàn quốc sản phẩm Alpha 3 Plus + Arbutin Collagen Lotion (hộp 250g) nêu trên.

1-1155.jpg
Thông báo của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi sản phẩm - Ảnh chụp màn hình

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh sản phẩm Alpha 3 Plus + Arbutin Collagen Lotion (Hộp 250g) nêu trên và trả về cơ sở cung ứng sản phẩm; Tiến hành thu hồi và tiêu hủy toàn bộ sản phẩm vi phạm nêu trên; Kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này;

Phối hợp với các cơ quan truyền thông thông tin tới các cơ sở buôn bán, sử dụng mỹ phẩm và người dân biết để không buôn bán, sử dụng sản phẩm Alpha 3 Plus + Arbutin Collagen Lotion (hộp 250g) nêu trên; Tổ chức tiếp nhận thông tin báo cáo của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, người sử dụng;

Phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh, truy tìm nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm; Xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược.

Sản phẩm Alpha 3 Plus + Arbutin Collagen Lotion (hộp 250g) không có số lô sản xuất; mẫu kiểm nghiệm không đạt chất lượng - Ảnh haiquanonline

Sản phẩm Alpha 3 Plus + Arbutin Collagen Lotion (hộp 250g) không có số lô sản xuất; mẫu kiểm nghiệm không đạt chất lượng - Ảnh haiquanonline

Cục Quản lý Dược cũng đề nghị Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long khẩn trương phối hợp các cơ quan chức năng liên quan trên địa bàn tiến hành kiểm tra Shop Thanh Vân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh mỹ phẩm, truy tìm nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm Alpha 3 Plus + Arbutin Collagen Lotion (hộp 250g); Xử lý vi phạm theo quy định, báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm và nguồn gốc sản phẩm nêu trên về Cục Quản lý Dược cùng các cơ quan chức năng có liên quan.

#thu hồi mỹ phẩm #Alpha 3 Plus+Arbutin Collagen Lotion #thu hồi sản phẩm không rõ nguồn gốc #kiểm tra chất lượng mỹ phẩm #quản lý mỹ phẩm nhập khẩu #an toàn người tiêu dùng

