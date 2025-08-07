Thu hồi lô sản phẩm Gel Promed ngừa sẹo

Do có nhiều vi phạm, lô sản phẩm Gel Promed – hộp 1 tuýp 30g đã bị Cục Quản lý Dược thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc.

Mới đây, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã ban hành công văn số 2264/QLD-MP ngày 04/8/2025 về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi lô sản phẩm Gel Promed – hộp 1 tuýp 30g, số tiếp nhận PCB 52/22/CBMP-HY, số lô SX 010124, NSX 08/01/2024, HSD 08/01/2027.

Sản phẩm do Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Starmed (địa chỉ: C12, TT6 khu đô thị Văn Quán – Yên Phúc, phường Phúc La, quận Hà Đông (cũ), TP Hà Nội) chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường. Công ty Cổ phần Dược phẩm công nghệ cao Starmed (địa chỉ: Thôn Xuân Đào, xã Xuân Dục, thị xã Mỹ Hào (cũ), tỉnh Hưng Yên) sản xuất.

Lý do thu hồi do mẫu kiểm nghiệm chứa Methylparaben không có trong thành phần công thức sản phẩm đã được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Kết quả kiểm nghiệm cho thấy hàm lượng Phenoxyethanol trong mẫu thử là 1,08%, vượt quá giới hạn cho phép là 1,0% theo quy định tại Tham chiếu số 29, Phụ lục VI (Annexes VI) Hiệp định mỹ phẩm ASEAN;.

Bên cạnh đó, nhãn hướng dẫn sử dụng có các nội dung không phù hợp với Phiếu công bố và quy định, chứa cụm từ không phù hợp với sản phẩm mỹ phẩm như "ngừa sẹo", "tái tạo tế bào da mới, mau lành vết thương"...

Mẫu mỹ phẩm trên do Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm - Sở Y tế Hà Nội lấy mẫu tại Nhà thuốc An Khánh, địa chỉ tại số nhà 3, ngõ 51, phố Trần Điền, phường Định Công, quận Hoàng Mai (cũ), Hà Nội để kiểm tra chất lượng.

Thông báo của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi sản phẩm/ Ảnh chụp màn hình

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các địa phương thông báo đến các cơ sở kinh doanh dừng ngay việc buôn bán lô sản phẩm vi phạm, hoàn trả cho nhà cung cấp và thu hồi, tiêu hủy. Sở Y tế Hà Nội và Hưng Yên kiểm tra hai công ty liên quan về việc tuân thủ các quy định pháp luật trong sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm, đồng thời xử phạt các vi phạm theo quy định.

Về phía doanh nghiệp, Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Starmed, Công ty Cổ phần Dược phẩm công nghệ cao Starmed phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng lô sản phẩm Gel Promed – hộp 1 tuýp 30g nêu trên; Tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh và tiến hành thu hồi, tiêu hủy lô sản phẩm không đáp ứng quy định.

Gửi báo cáo thu hồi lô sản phẩm Gel Promed – hộp 1 tuýp 30g nêu trên về Cục Quản lý Dược trước ngày 29/8/2025; Rà soát việc sản xuất và ghi nhãn, hướng dẫn sử dụng đối với các lô khác đã sản xuất của sản phẩm vi phạm, trường hợp có lỗi tương tự như lô sản phẩm vi phạm nêu trên, công ty phải khẩn trương thông báo thu hồi đến các cơ sở phân phối, sử dụng và gửi báo cáo việc rà soát, thu hồi sản phẩm về Cục Quản lý Dược trước ngày 14/8/2025.