Thu hồi 20 loại mỹ phẩm của Công ty TNHH Quốc tế Đại Cát Á

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành Quyết định số 306/QĐ-QLD ngày 20/6 về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm vi phạm trên toàn quốc đối với 20 sản phẩm do Công ty TNHH Quốc tế Đại Cát Á chịu trách nhiệm đưa ra thị trường. Địa chỉ doanh nghiệp này kê khai trên hồ sơ công bố: 43D/44 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận, TP HCM, mã số doanh nghiệp 0306410324.

Lý do thu hồi do kinh doanh mỹ phẩm có công thức không đúng với hồ sơ công bố, mỹ phẩm lưu thông có nhãn ghi sai lệch bản chất tính năng vốn có của sản phẩm.

Cụ thể, 2 sản phẩm gồm: Queendoes Rhea Serum và Renewing concentrate bị thu hồi do có công thức lưu thông không đúng với hồ sơ đã công bố - một vi phạm có thể ảnh hưởng đến an toàn của người tiêu dùng.

18 sản phẩm còn lại gồm: Queendoes Essential Ac Healer Serum, Dr.IASO AC Booster, The Skin House Crystal Whitening Plus Serum, DR.IASO Triple-M Hydrating Cream, Queendoes Essential PDRN Serum, The Skin House Wrinkle System Cream, Dermal Hyaluron Filler3 Concentrate, Dermal Mimic Lift Concentrate; Dermal Lift Repair Concentrate, Dermal Hyaluron Booster Concentrate, Renewing Face Cream, The Skin House Wrinkle Collagen Toner, Anti-Stress Cure, Matrix Repair Concentrate, AHCare 30%, Renewing concentrate; Progressive Age Care Serum, Restorative Concentrate. Các lô hàng bị phát hiện ghi nhãn công dụng không phù hợp với hồ sơ công bố. Đây là hành vi vi phạm quy định về quảng cáo và công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Bộ Y tế quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi 20 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH Quốc tế Đại Cát Á phân phối/Ảnh chụp màn hình

Cục Quản lý Dược đề nghị các Sở Y tế thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng 20 sản phẩm nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm; Tiến hành thu hồi 20 sản phẩm vi phạm nêu trên, xử lý vi phạm theo quy định.

Công ty TNHH Quốc tế Đại Cát Á phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng 20 sản phẩm nêu trên; Tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh; Gửi báo cáo về Cục Quản lý Dược trước ngày 30/6.

Cùng với đó, Cục Quản lý Dược quyết định tạm ngừng xem xét và tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với Công ty TNHH Quốc tế Đại Cát Á trong thời gian 6 tháng (tính từ ngày 20/6).

Hồ sơ đề nghị cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH Quốc tế Đại Cát Á đứng tên công bố được nộp trước ngày 20/6 không còn giá trị.

Đại Cát Á phải gửi báo cáo thu hồi các sản phẩm vi phạm về Cục Quản lý dược trước ngày 30/6/2025. Cùng với đó Sở Y tế TP HCM được giao nhiệm vụ giám sát toàn bộ quá trình thu hồi, xử lý vi phạm của doanh nghiệp và báo cáo kết quả trước ngày 10/7/2025.

Người tiêu dùng được khuyến cáo chủ động kiểm tra kỹ tên sản phẩm, lô sản xuất và nguồn gốc khi sử dụng. Việc sử dụng các sản phẩm không đảm bảo về công thức, công dụng công bố có thể gây hại cho sức khỏe làn da, thậm chí dẫn đến các phản ứng.