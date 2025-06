Thu hồi hiệu lực Giấy đăng ký công bố 21 thực phẩm chức năng

Ngày 21/6, thông tin từ Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) xác nhận, đơn vị vừa có công văn gửi các sở y tế, chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm các tỉnh, Sở An toàn thực phẩm TP HCM và Ban quản lý an toàn thực phẩm TP Đà Nẵng về việc thu hồi sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Siro ăn ngon Hải Bé.

Theo Cục An toàn thực phẩm cho biết, trang thông tin điện tử của Công an tỉnh Ninh Bình vừa đăng kết quả giám định đối với các chỉ tiêu chất lượng của Siro ăn ngon Hải Bé - sản phẩm do Công ty TNHH Hải Bé công bố và chịu trách nhiệm chất lượng sản phẩm, xác định: Các chất gồm Vitamin A, Calci, Vitamin C (chất chính tạo nên công dụng của sản phẩm) chỉ đạt dưới 70% so với công bố.