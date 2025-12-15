Hà Nội

Xã hội

Thông tuyến Quốc lộ 6 đoạn qua xã Mai Châu trong vụ sạt lở 3 người chết

Sáng nay 15/12, lực lượng chức năng đã nỗ lực cứu nạn hoàn tất và thông xe Quốc lộ 6 sau khi xảy ra sạt lở.

Gia Đạt

Ngày 15/12, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, sau quá trình làm việc xuyên đêm, đến sáng cùng ngày, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, các đơn vị chức năng Công an tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với Công an xã Mai Châu và chính quyền địa phương khắc phục cơ bản hậu quả vụ sạt lở đất đá, thông tuyến Quốc lộ 6, bảo đảm cho các phương tiện tham gia giao thông an toàn qua khu vực xảy ra sự cố.

599043925-1183948690532349-4845185637048911300-n.jpg
Đã thông tuyến Quốc lộ 6 đoạn qua xã Mai Châu.

Trước đó, hồi 15h04 ngày 14/12/2025, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận tin báo về vụ sạt lở đất đá nghiêm trọng xảy ra trên tuyến Quốc lộ 6, đoạn qua xóm Nhuối, xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh đã huy động 2 xe chữa cháy, 2 xe cứu nạn, cứu hộ cùng 30 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận hiện trường, phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ và bảo đảm an toàn khu vực.

Qua công tác tìm kiếm khẩn trương, lực lượng chức năng lần lượt tìm thấy các nạn nhân trong vụ việc gồm: anh Phan Đức T, sinh năm 1997, trú tại thôn Quang Minh, xã Mê Linh, thành phố Hà Nội (người đi đường); anh Bùi Văn T, sinh năm 1980 và anh Bùi Văn C, sinh năm 1973, cùng trú tại khu Mường Cộng, xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ, là công nhân Công ty Đường bộ 22 đang làm nhiệm vụ tại khu vực xảy ra sạt lở.

Vụ việc cũng khiến anh Kiều Phương N, sinh năm 1996, trú tại thôn Phú Đa 2, xã Hạ Bằng, thành phố Hà Nội, bị thương; chị Nguyễn Thị Như Y, sinh năm 2001, trú tại xã Thanh Lâm, tỉnh Ninh Bình, đi cùng xe với anh Nam không bị thương. Trong suốt quá trình xử lý vụ việc, các đơn vị chức năng Công an tỉnh đã duy trì lực lượng, phương tiện tại hiện trường, phối hợp chặt chẽ với Công an xã Mai Châu và chính quyền địa phương triển khai các biện pháp tìm kiếm, cứu nạn và khắc phục hậu quả với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm cao nhất, nhanh chóng đảm bảo ANTT, ATGT trên địa bàn.

>>> Xem thêm video Hiện trường vụ sạt lở đèo Thung Khe:

(Nguồn: MXH)
