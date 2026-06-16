Rơi máy bay ném bom B-52 ở Mỹ, 8 người thiệt mạng

8 người đã thiệt mạng trong vụ rơi máy bay ném bom B-52 tại một căn cứ không quân ở Nam California, Mỹ.

AP dẫn lời giới chức quân đội cho biết, một máy bay ném bom B-52 đã gặp nạn ngay sau khi cất cánh tại một căn cứ không quân Mỹ ở sa mạc Mojave, miền Nam California, và bốc cháy dữ dội hôm 15/6. Vụ tai nạn khiến toàn bộ 8 người trên máy bay thiệt mạng.

"Chiếc máy bay bị rơi vào khoảng 11h20 sáng 15/6 trong một nhiệm vụ bay thử thường lệ tại căn cứ không quân Edwards, phía bắc Los Angeles. Khói đen bốc lên từ một vùng sa mạc cháy rụi rộng lớn gần đường băng của căn cứ, với các phương tiện cứu hộ ở gần đó", nguồn tin cho biết.

Cột khói bốc lên từ chiếc máy bay ném bom B-52 bị rơi ngay sau khi cất cánh tại một căn cứ không quân ở Nam California ngày 15/6/2026. Ảnh: Debbie Reyes Katz/AP.

"Sau khi xem xét đoạn phim ghi lại vụ tai nạn, giới chức kết luận rằng không ai có thể sống sót", Đại tá James Hayes, phó chỉ huy của Không đoàn Thử nghiệm số 412 tại căn cứ Edwards, cho biết tại một cuộc họp báo.

Nhà sản xuất máy bay Boeing xác nhận tối 15/6 rằng hai nhân viên của họ có mặt trên máy bay.

Ông Hayes cho biết nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra và có thể mất đến 6 tháng để hoàn tất. Ông nói thêm rằng chiếc B-52 đang hỗ trợ "chương trình hiện đại hóa radar".

Căn cứ không quân Edwards là nơi đặt phần lớn hoạt động thử nghiệm và phát triển máy bay của Không quân Mỹ, nằm cách Los Angeles khoảng 161 km về phía bắc. Không đoàn Thử nghiệm số 412, đơn vị quản lý căn cứ, cũng tiến hành thử nghiệm phát triển tất cả loại máy bay, hệ thống vũ khí, phần mềm và linh kiện của không quân trước khi mua cũng như trong suốt vòng đời của chúng.

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